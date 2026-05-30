به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت (WHO) امروز (شنبه ۹ خرداد) نسبت به خطرات بهداشتی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان هشدار جدی داد.

این سازمان در پیامی که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام داشت که آب‌های ناشی از سیلاب می‌توانند باعث گسترش سریع بیماری‌های عفونی شوند. مصرف آب آلوده، تماس مستقیم با آب سیلاب و خوردن غذای آلوده از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند اسهال حاد، وبا، هپاتیت A و عفونت‌های پوستی است.

سازمان جهانی بهداشت با انتشار لیستی از توصیه‌های بهداشتی، از مردم خواست تا موارد زیر را رعایت کنند:

فقط از آب جوشانده یا تصفیه‌شده استفاده کنند.

غذاهایی که با آب سیلاب تماس داشته‌اند را دور بریزند.

دست‌های خود را به طور مرتب با آب و صابون بشویند.

تمام غذاها را کاملاً بپزند و از مصرف مواد خام خودداری کنند.

مواد غذایی را در جای پوشیده و امن نگهداری کنند.

صفحه ایکس سازمان جهانی بهداشت در افغانستان همچنین تأکید کرد که از دستشویی در فضای باز و تماس بی‌رویه با آب گل‌آلود باید پرهیز شود.

این هشدار در حالی صادر شده که سیلاب‌های سال جاری در چندین استان افغانستان صدها کشته و هزاران آواره بر جای گذاشته و شرایط بهداشتی را در این کشور به شدت بحرانی کرده است.

