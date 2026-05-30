هشدار شیخ عیسی قاسم درباره پیامدهای فرمان جدید اوقاف در بحرین

۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
 آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، با انتقاد از فرمان جدید پادشاهی درباره ساماندهی اداره اوقاف اسلامی، تأکید کرد: این قوانین، مدیریت اوقاف را از اختیار امینان شرعی خارج کرده و به نهادهایی با رویکرد غیرمشروع منتقل می‌کند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شیخ عیسی قاسم، روحانی بحرینی، در واکنش به فرمان سلطنتی جدید در بحرین درباره بازتنظیم اداره اوقاف اسلامی، این اقدام را مورد انتقاد قرار داد.

وی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این قوانین، اوقاف را از دست‌های امین به دست‌های خائن منتقل می‌کند و آن را از مسیر خدمت به نیکی و صلاح به سمت فساد و انحراف سوق می‌دهد.

این روحانی بحرینی همچنین تأکید کرد: این تغییرات، اداره وقف را از ولایت شرعی واقف خارج کرده و به نهادی منتقل می‌کند که حق تصرف در آن را ندارد.

شیخ عیسی قاسم افزود: این روند با اصول تثبیت‌شده فقه اسلامی در حوزه اوقاف در تعارض است؛ اصولی که بر احترام به نیت واقف و حفظ استقلال موقوفات تأکید دارد.


