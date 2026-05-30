هشدار شیخ عیسی قاسم درباره پیامدهای فرمان جدید اوقاف در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، روحانی بحرینی، در واکنش به فرمان سلطنتی جدید در بحرین درباره بازتنظیم اداره اوقاف اسلامی، این اقدام را مورد انتقاد قرار داد.
وی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این قوانین، اوقاف را از دستهای امین به دستهای خائن منتقل میکند و آن را از مسیر خدمت به نیکی و صلاح به سمت فساد و انحراف سوق میدهد.
این روحانی بحرینی همچنین تأکید کرد: این تغییرات، اداره وقف را از ولایت شرعی واقف خارج کرده و به نهادی منتقل میکند که حق تصرف در آن را ندارد.
شیخ عیسی قاسم افزود: این روند با اصول تثبیتشده فقه اسلامی در حوزه اوقاف در تعارض است؛ اصولی که بر احترام به نیت واقف و حفظ استقلال موقوفات تأکید دارد.
