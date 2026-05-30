توقیف اموال ۳۴ نفر از عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از صدور دستور قضایی برای شناسایی و توقیف اموال ۳۴ نفر از افراد مرتبط با رژیم صهیونیستی خبر داد.
محمدجعفر عبدالهی، در تشریح آخرین وضعیت پروندههای عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی، از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی خبر داد.
عبداللهی با استناد به ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم»، گفت: دستور قضایی برای شناسایی، توقیف و ضبط کلیه اموال ۳۴ نفر ازعناصر حامی دشمن به نفع حقوق عامه صادر شده است.
وی گفت: تمامی اقدامات قانونی جهت شناسایی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول و نیز حسابهای بانکی این افراد، انجام شده است و تاکنون تعدادی ملک ثبتی و آپارتمان، خودرو سواری، حسابهای بانکی و چند وسیله ارزشمند دیگر شناسایی و توقیف شده است. در صورت شناسایی هرگونه دارایی دیگری، مراتب توقیف آن بلافاصله انجام خواهد شد.
وی با اشاره به حساسیت این پروندهها خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با اقتدار کامل و بدون هرگونه مماشات با هر فرد یا افرادی که به هر نحوی بخواهند امنیت کشور را به مخاطره بیندازند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و پرونده این متهمان با دقت در حال رسیدگی است.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما