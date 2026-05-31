به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود گذشت چندین ماه از آغاز جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز، هنوز نیروهای مسلح آمریکا در مورد وجود مین در آبراه تنگه هرمز تردید دارند و نتوانسته‌اند به جمع‌بندی نهایی برسند.

رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی» از چالش مهم دیگر واشنگتن در مورد تنگه هرمز پرده برداشته است. این خبرگزاری به نقل از مقامات آمریکایی نوشته که «نیروهای مسلح ایالات متحده هنوز تأیید نکرده‌اند که ایران واقعاً در تنگه هرمز مین‌گذاری کرده باشد.»

بر اساس این گزارش، جست‌وجوهای گستردهٔ نظامی که با تجهیزات پیشرفته‌ای از جمله وسایل بدون سرنشین انجام شده، «چند شیء را پیدا کرده که ممکن است مین باشند، اما هیچ‌کدام به طور قطعی به عنوان مین شناسایی نشده‌اند».

آمریکا ماه‌ها است که از بیم مین‌های کار گذاشته شده در تنگه هرمز و همچنین نظارت نظامی کامل ایران، نتوانسته این آبراه را با توسل به «زور» باز کند. درخواست‌های کمک واشنگتن از کشورهای اروپایی و اعضای ناتو هم بی‌جواب ماند و در نهایت دونالد ترامپ به محاصره دریایی روی آورد. با این حال او همچنان در باز کردن تنگه هرمز ناتوان است.

به گفته ان‌بی‌سی، اکنون وجود یا عدم وجود مین در تنگه هرمز، «سردرگمی در جنگ» را برای واشنگتن افزایش داده است.

واشنگتن در مذاکرات هم خواستار باز شدن تنگه هرمز و مین‌روبی این آبراه توسط ایران شده است. هم‌اکنون کنترل تنگه هرمز در دست ایران است و کشتی‌ها پس از دریافت اجازه از ایران می‌توانند از این تنگه عبور کنند.

