به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز(یکشنبه، ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵) برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود گفت: سومین سال مجلس دوازدهم را در حالی آغاز می کنیم که یاد و خاطره رهبر شهید امت، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(رضوان االله تعالی علیه) با ماست و هنوز فقدان این رهبر عظیم الشأن و پدر امت را باور نمی کنیم. فقیهی ‌که با رهبری حکیمانه و فرماندهی مدبرانه‌ و مقتدرانه‌اش در طول ۳۷ سال رهبری انقلاب اسلامی پایه گذار ایران قوی، مستقل و مقتدر شد و به ما آموخت مقابل زورگویی و تهدید، ذره ای سر خم نکنیم و با مشت های گره کرده مقابل خصم تا آخرین قطره‌ خون مبارزه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه رهبری که ما خود را جان‌فدایش می دانستیم، جانفدای ایران شد و با خون مطهرش ملتی را مبعوث کرد تا آن طور که پیامبرگونه فرموده بود، کار را مردم تمام کنند، اظهار داشت: آنچه این روزها در ایران عزیز و مقتدر شاهد هستیم، از میدان‌های نبرد موشکی و دریایی تا خیابان هایی که به تسخیر مردم ایران در آمده، همه و همه نتیجه‌ مدیریت و رهبری قائد شهید امت است.

وی اضافه کرد: هر سال این روزها که می شد دل به دیدار صمیمانه و راهبردی با ایشان خوش می کردیم و برای یک سال تلاش و مجاهدت در سنگر قانونگذاری آماده می شدیم اما هرقدر از دست دادن امام شهید برایمان سخت و دیدن جای خالی ایشان برایمان جانکاه است ولی دلگرم به مدیریت و رهبری خلف صالح ایشان، حضرت آیت االله سیدمجتبی حسینی خامنه ای(حفظه االله) هستیم و پیام ها و رهنمودهای ایشان علاوه بر اینکه نقشه‌ راه همه‌ ماست، تسکین کننده‌ دل های ما در فراغ امام شهید نیز هست.

دکتر قالیباف همچنین تصریح کرد: همینجا باید از پیام راهبردی و دلگرم کننده‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس تقدیر و تشکر و تأکید کنم که ما نمایندگان این پیام را چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس دوازدهم می دانیم و برکت عمر، زندگی و کار خود را در تبعیت از ولی فقیه می دانیم و با همه‌ وجود برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه همچنین با بیان اینکه شاید بتوان گفت نقطه‌ کانونی پیام رهبر انقلاب تأکید بر نقطه‌ عطف جلوه‌ بعثت مردم در نمایندگان مجلس است که ما وظیفه پیدا کردیم انجام مسئولیت‌مان را در تراز ملت مبعوث شده‌ ایران عزیز تنظیم کنیم، اذعان داشت: تعریف جایگاه مجلس به عنوان «سنگر خط مقدم تحول» بار سنگینی از مسئولیت بر دوش ما می گذارد که باید با «کار و ابتکار مضاعف» قانون‌گذاری و نظارت را در مسیر «ریل‌گذاری آینده‌ ایران اسلامی» تسریع و تعمیق بخشیم.

وی افزود: ما به ایشان و مردم عزیز اعلام می کنیم که تلاش خواهیم ‌کرد اقدامات مجلس «نسبت مستقیم و مشهود» با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته و بر «امیدآفرینی و آینده‌سازی» از طریق ترسیم مسیر باثبات برای اقتصاد و معیشت تمرکز داشته باشد.

دکتر قالیباف همچنین تأکید کرد: در همین راستا از کمیسیون های اقتصادی مجلس می خواهم اولویت پیگیری های تقنینی و خصوصاً نظارتی خود را «ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم»، «مدیریت نقدینگی» و «رونق تولید و اشتغال» قرار دهند و گزارش های لازم را آماده کنند تا متناسب با شرایط کشور در صحن علنی مجلس مطرح شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه توجه دادن مجلس به مسائل پساجنگ توسط رهبر معظم انقلاب حاکی از دقت نظر ایشان به شرایط سخت پیش روی کشور است، عنوان کرد: اینجانب از همه‌ ‌کمیسیون های‌ تخصصی ‌مرتبط مجلس ‌می خواهم در اجرای رهنمود ایشان، «اصلاح برنامه‌ هفتم پیشرفت» را هم در دستور کار خود قرار دهند و با هماهنگی با دولت محترم طرح های لازم را برای اصلاح بندهای ناظر به «نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» را به صورت دقیق، قابل سنجش و زمان‌بندی‌شده آماده کنند تا در اولین فرصتی که شورای عالی امنیت ملی به تقاضای هیئت رئیسه‌ مجلس برای تشکیل جلسات صحن علنی پاسخ مثبت داد، فرایند تصویب آنها را آغاز و در اسرع وقت آنها را تصویب کنیم. معاونت قوانین و مرکز پژوهش های مجلس وظیفه دارند در اجرای این فرایند به نمایندگان محترم کمک کنند.

وی همچنین با بیان اینکه ما فراموش نمی کنیم در شرایط کنونی کشور، دولت در میانه‌ میدان مدیریت مسائل و مشکلات ایستاده و نیاز به کمک همه از جمله مجلس دارد، ابراز داشت: توصیه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همچون قائد شهید، هم افزایی با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه‌ مقننه است. درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم اما در تله‌ درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم بلکه باید با نظارت مسئله‌محور و کارشناسی‌پایه و تشخیص صحیح اولویت‌ها و ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر ملاحظات جناحی و منطقه‌ای، مسیری مؤثر و میانبر برای حل مشکلات کشور طراحی کنیم.

دکتر قالیباف همچنین افزود: تأکید ویژه‌ ایشان بر مطالعه‌ دقیق و جدی فرمایشات امام شهید انقلاب در دیدارهای سالیانه با نمایندگان مجلس مخصوصاً در سال های اخیر تکلیفی برای ما نمایندگان ایجاد می کند که لازم است مرکز پژوهش های مجلس و خبرگزاری خانه ملت به صورت دسته بندی شده آنها را تدوین و در اختیار نمایندگان محترم قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تعریف رعایت نعمت عظیم وحدت ملی به عنوان یکی ‌از مصادیق ‌تقوای ‌فردی را نشانه‌ نگاه عمیق ایشان به پیوند ملاحظات اجتماعی و سیاسی با الزامات دینی دانست و افزود: ایشان پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت های اجتماعی را از مصادیق تقوای فردی تعریف کردند که تکلیف شرعی سنگینی برای ما ایجاد می کند که خود و دیگر همکارانم را به رعایت آن توصیه می کنم.

وی تأکید کرد: تذکر مجدد ایشان به حفظ وحدت در برابر نقشه‌ های دشمن برای تفرقه و تجزیه‌ اجتماعی ‌کشور باید بیش از پیش مورد توجه ما نمایندگان مجلس قرار گیرد. مخصوصاً که ایشان ما را حتی از تبدیل اختلافات موجه به تنازع و تفرقه نهی کردند و خواستند که قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشیم.

دکتر قالیباف افزود: به توصیه‌ رهبر معظم انقلاب در یک‌ سال پیش رو مجلس با مواضع، مصوبات و نطق های خود باید نهاد پیشران امیدآفرینی و صیانت از وحدت ملی باشد که این روزها بیش از هر زمان دیگری در ایران عزیز ما شکل گرفته است.

رئیس مجلس در ادامه خطاب به ولی نعمتان خود یعنی ملت عزیز و بزرگ ایران، عنوان کرد: شما بهتر از من می دانید ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ‌ساز هستیم. همانطور که رهبر انقلاب هم تاکید فرمودند، مهم ترین عامل پیروزی در این جنگ نیز انسجام و وحدت است. آنچه عقب نشینی های دشمن را پدید آورده، در کنار قدرت نظامی و آمادگی دفاعی رزمندگان ایران اسلامی، ایستادگی مردم و وحدت آنها در مقابل دشمن قدّار است؛ این رمز پیروزی باید حفظ شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جوسازی رسانه ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند اما زهی خیال باطل!، عنوان کرد: ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران امروز دیگر می دانند که در نقطه ای حساس و تاریخی ایستاده اند که آیندگان حسرتش را خواهند خورد و به همین جهت در مقابل دشمن جلّاد و آدم کش که کمر بر نابودی ایران ‌و اسلام بسته، مقاومت می کنند تا ایرانیان سال های آینده به پدران و مادران خود افتخار کنند. در این جنگ سرنوشت ساز، میدان مبارزه‌ نظامی، میدان مبارزه‌ خیابان، میدان مبارزه‌ دیپلماسی و میدان مبارزه‌ ‌خدمت به مردم، چهار میدان از یک مبارزه‌ تمام عیار هستند.

دکتر قالیباف همچنین با بیان اینکه آنچه در میدان نظامی و با موشک های ما به دست آمده با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه‌ میدان خدمت این است که با پشتوانه‌ این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید، اظهار داشت: در این مسیر همانطور که بارها عرض کرده ام سربازان میدان مبارزه‌ دیپلماسی، هیچ اعتمادی به حرف ها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنیم تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم، هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه در پایان با اشاره به اینکه تضمین این راهبرد، جان ماست که کف دست گرفته‌ایم تا نثار مردم ایران کنیم، ابراز داشت: به فضل الهی و با ایستادگی و قدرت نیروهای نظامی و مردم عزیز و مبعوث شده‌ ایران در کنار مجاهدت های مدیران و مسئولان برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، من اطمینان دارم که از این جنگ بزرگ با پیروزی خارج خواهیم شد و همانگونه که امام شهید ما در هفته های پایانی عمر شریف‌شان فرمودند: «به زودی زود، خداوند، احساس پیروزی را در دل های همه‌ مردم ایران رواج خواهد داد. وَ أُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ. ان‌شاءالله.

