انتقاد شدید علمای شیعه به حکومت طالبان در نماز عید قربان؛ کارد به استخوان شیعیان رسیده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله واعظزاده بهسودی، آیتالله سیدمحسن حجت و حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی از علمای مطرح شیعه کابل در خطبه نماز عید سعید قربان در مورد اهانت به علما، تبعیض مذهبی و احترام به فقه جعفری، به صورت واضح موضع گرفتند؛ موضعیکه تعداد زیادی از مردم، آن را نشانهای از رسیدن «کارد به استخوان» شیعیان توصیف کردند.
آیتالله حجت در خطبه نماز عید سعید قربان به طور بیسابقهای موضع گرفت و گفت که نمیتوان با ظلم و تبعیض، فقه حنفی را بر شیعیان تحمیل و یا به فقه جعفری بیاحترامی کرد.
وی در همین راستا به ماجرای اجبار امضای فرمهایی که در دانشگاهها به دانشجویان داده شده و در یکی از بندهای آن التزام به مذهب حنفی ذکر شده، اشاره کرد و این مسأله را خلاف وحدت و حتی خلاف شریعت دانست.
آیتالله واعظزاده بهسودی هم که گمان میرفت روابط نزدیک با مقامهای طالبان دارد و حتی باری، در نشست بزرگ مردم در غرب کابل از نظام فعلی افغانستان اعلام حمایت کرد، زبان گشود و به شدت از رفتار صاحبان قدرت در افغانستان انتقاد کرده و تصریح کرد که رهبری طالبان در قندهار وقت ملاقات به بزرگان شیعه نمیدهد و صدای شیعیان شنیده نمیشود.
سخنان وی که بازخوردهای زیادی در بین مردم و فضای مجازی داشته، به صراحت بیان میکند که فشار بر شیعیان در حکومت نزدیک به پنجساله طالبان، سالبهسال، ماهبهماه و حتی هفتهبههفته افزایش یافته و نزدیک است که منجر به «انفجار» در بین این جامعه بزرگ شود.
سیدحسین عالمی بلخی نیز در خطبههای نماز عید به وحدت و احترام به مذاهب در افغانستان تاکید کرد و گفت: «وحدت یعنی هرکسی پیرو مذهب خود است، به باورها و مقدسات دیگر هم احترام قائل است، وحدت به این معنا نیست که همه مسلمانان پیرو مذهب واحد شوند و یک مذهب داشته باشند».
حجتالاسلام بلخی همچنین به وضوح بیان داشت: «اگر اکنون در کشور ما وضعیت به گونهای است که عید را و نماز را مطابق مذهب احناف بخوانیم، روزه را مطابق مذهب احناف افطار کنیم، زکات مطابق مذهب احناف از مردم جمعآوری میشود، حج را اگر با این طریق انجام دهیم، امر به معروف و نهی از منکر هم هکذا، مسایل احوال شخصیه مانند ازدواج و طلاق هم مطابق مذهب احناف باشد - جنجالهایی را در این هفته اخیر در مورد آیتالله شریفی داشتیم مرتبط به همین مسایل طلاق و ازدواج بود - این نمیتواند وحدت باشد.»
عدالت تنها از کسانی بر میآید که از صداقت و شجاعت برخوردار باشند
برخی از مقامهای شیعی در حکومت سابق افغانستان، جدیت و موضعگیریهای قاطع علمای شیعه افغانستان علیه حکومت طالبان را میستایند و میگویند که در فضای آمیخته با اختناق، سخنان این علما در دفاع از حق مردم شایسته ستایش و تحسین هستند.
طاهر زهیر، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت اشرف غنی که تا سال قبل در کابل زندگی میکرد، در دفاع از موضعگیریهای علمای شیعه افغانستان اظهار کرده که شدت ظلم و دستدرازی طالبان به جان، مال، عفت و عزت مردم، کارد را به استخوان رسانده است.
آقای زهیر بیان کرده که در فضای باز و شرایط مساعد هرکسی میتواند ردای دفاع از حقوق مردم را بر دوش کشد و فریاد حقخواهی سر دهد؛ اما در روزگار و زمانهای که گذرگاه عافیت تنگ میشود و مجال سخن گفتن از حق به امر ممتنع بدل میگردد، دفاع قاطعانه از حق و عدالت تنها از کسانی بر میآید که از صداقت و شجاعت لازم برخوردار باشند.
از سوی دیگر، سیدمصطفی حسینی، فعال فرهنگی شیعه افغانستان در این رابطه، وضعیت شیعیان را پیچیدهترین بحرانهای هویتی، امنیتی و محرومیت ساختاری توصیف میکند و میگوید که نهادهای شیعی از جمله شورای علمای شیعه رسالتشان را در قبال این وضعیت به درستی انجام نمیدهند.
او تاکید ورزید که نهادهای شیعی از جمله شورای علمای شیعه باید هرچه سریعتر در مورد وضعیت جاری شیعیان افغانستان راهکاری بسنجد و طبق شرایط، راهکار مسالمتآمیز را برای احیای حقوق شیعیان روی دست گیرند.
گفتنی است، حکومت طالبان در آستانه ۵ سالگی، فشارهای مضاعفی را بر جامعه تشیع افغانستان و علمای شیعه تحمیل میکند. این حکومت که ادعای عدم تبعیض و همه شمول بودن دارد، به تازگی حجت الاسلام و المسلمین شریفی که از علمای مشهور شیعه در کابل است را بازداشت و مورد ضربوشتم قرار داد و از وی و دیگر علمای شیعه تعهد گرفتهاند که دیگر عقد موقت را بین مردم شیعه جاری نکنند.
..............
پایان پیام/
نظر شما