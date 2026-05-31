خدمت رسانی ۲ هزار موکب در دهه ولایت به زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، امروز یکشنبه ۱۰ خردادماه، در نشست خبری همایش بین‌المللی غدیر و مقاومت، ضمن تشریح برنامه‌های دهه امامت و ولایت، بر ضرورت ترویج فرهنگ ولایت، بصیرت و مقاومت در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی، اظهار داشت: رسانه‌ها همواره در مسیر ترویج فرهنگ قرآن و عترت نقش‌آفرین بوده‌اند و همراهی آنان در معرفی و تبیین برنامه‌های دهه ولایت، ارزشمند و اثرگذار است.

غدیر؛ منشور هدایت امت اسلامی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به آغاز دهه امامت و ولایت از عید سعید قربان تا عید غدیر خم، گفت: شعار امسال برنامه‌های غدیر در کشور «غدیر؛ میثاق امت و ولایت» است؛ شعاری که برگرفته از حقیقت والای غدیر و پیام الهی رسول اعظم(ص) در صحرای غدیر است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در ابلاغ مأموریت الهی خود در غدیر، خطاب به همه مردم فرمودند هر کس من مولای او هستم، علی(ع) مولای اوست. این پیام اختصاص به گروه خاصی نداشت، بلکه خطاب به همه انسان‌ها بود و پس از آن نیز پیامبر(ص) برای دوستداران امیرالمؤمنین(ع) دعا و دشمنان ایشان را مورد نفرین قرار دادند.

حجت الاسلام والمسلمین احمدزاده تصریح کرد: غدیر صرفاً یک حادثه تاریخی نیست، بلکه منشور هدایت امت اسلامی و استمرار مسیر نبوت در سایه ولایت است و امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمسک به فرهنگ ولایت، بصیرت، همدلی و تبعیت از رهبری الهی است.

وی با اشاره به تقارن عید سعید غدیر با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) احیاگر فرهنگ غدیر و ولایت در عصر حاضر بود و ملت ایران را حول محور اسلام، ولایت و عزت اسلامی گرد آورد. بزرگداشت غدیر و تکریم یاد و نام امام خمینی(ره)، تجلیل از حقیقت ولایت الهی و استمرار راه اهل‌بیت(ع) است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به جایگاه احسان و دستگیری از نیازمندان در فرهنگ غدیر گفت: عید غدیر، عید احسان، مودت و کمک به مؤمنان است. بر اساس روایات اهل‌بیت(ع)، اطعام مؤمنان در روز غدیر از فضیلت ویژه‌ای برخوردار است

وی از اجرای پویش «اطعام علوی» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دهه ولایت خبر داد و افزود: سفره‌های غدیری با مشارکت خیران و مردم در سراسر استان برپا خواهد شد. سال گذشته بیش از چهار میلیون پرس غذای متبرک در مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه، امامزادگان و هیئات مذهبی توزیع شد که تمامی هزینه‌های آن توسط مردم و خیران تأمین شده بود

حجت الاسلام والمسلمین احمدزاده آذین‌بندی شهرها و اماکن عمومی را از دیگر برنامه‌های دهه ولایت برشمرد و اظهار داشت: پویش «هر خانه یک پرچم» با هدف ترویج نام و یاد امیرالمؤمنین علی(ع) در سطح استان اجرا می‌شود و از مردم دعوت می‌شود با نصب پرچم‌های مزین به نام حضرت علی(ع) بر سر در منازل و محل کسب خود، جلوه‌های محبت اهل‌بیت(ع) را در شهر مقدس مشهد و دیگر مناطق استان نمایان کنند.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری جشن‌های غدیر گفت: امسال «هال غدیر» در میدان غدیر مشهد توسط شهرداری در قالب سازه‌ای فاخر نصب خواهد شد و مجموعه‌های مختلف فرهنگی و مردمی تمام ظرفیت‌های خود را برای برگزاری باشکوه برنامه‌های غدیر به میدان آورده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: بر اساس اعلام سازمان تبلیغات اسلامی، حدود دو هزار موکب و ایستگاه صلواتی در سطح شهر مشهد و مناطق مختلف استان برای خدمت‌رسانی در ایام دهه ولایت اعلام آمادگی کرده‌اند.

دهه ولایت؛ صحنه تجلی حمایت مردمی از جبهه مقاومت

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در حمایت از جبهه مقاومت اظهار داشت: مردم ایران در ماه‌های اخیر با حضور آگاهانه خود در صحنه، حمایت از رزمندگان اسلام و ادامه‌دهندگان راه شهدای مقاومت را به نمایش گذاشته‌اند و این حضور دشمن‌شکن در برنامه‌های دهه امامت و ولایت نیز جلوه‌گر خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین احمدزاده برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، آیین عقد اخوت، خیمه‌های معرفت، محافل انس با قرآن، جشن‌های مردمی، ایستگاه‌های صلواتی، آیین غبارروبی بقاع متبرکه و آستان امامزادگان، راه‌اندازی کاروان‌های شادی و اجرای مراسم اطعام غدیر را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در بقاع متبرکه استان عنوان کرد.

وی همچنین برگزاری مراسم بزرگداشت امام خمینی(ره)، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جبهه مقاومت را از دیگر برنامه‌های شاخص این ایام برشمرد.

برگزاری دومین همایش بین‌المللی غدیر و مقاومت

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در ادامه به برگزاری دومین همایش بین‌المللی غدیر و مقاومت اشاره کرد و گفت: این همایش با همکاری آستان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و با رویکرد علمی و پژوهشی در ماه‌های گذشته فعالیت خود را از طریق برگزاری پیش‌نشست‌های تخصصی و فراخوان مقالات آغاز کرده است.

وی افزود: آیین اختتامیه این همایش روز ۱۲ خردادماه در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید(ع)، از نوادگان امام سجاد(ع)، در میامی مشهد برگزار خواهد شد

