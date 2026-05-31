به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پیشین ستاد نیروهای ویژه انگلیس در شهادت خود به کمیسیون مستقل تحقیق درباره افغانستان تأیید کرد که گزارش‌های مربوط به تخلفات سنگین و جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور (SAS) به عمد از مجاری قانونی و پلیس نظامی پنهان نگه داشته شده است.

این مقام سابق، که در تحقیقات با نام N2252 شناخته می‌شود، روز جمعه ۸ خرداد (۲۹ می ۲۰۲۶) در خلاصه اظهارات خود به کمیسیون گفت که مقامات ارشد نظامی بریتانیا در سال ۲۰۱۱ علی‌رغم دریافت گزارش‌های جدی از جمله اعدام زندانیان دست‌بسته، غیرنظامیان و حتی کودکان، از ارجاع پرونده به پلیس نظامی خودداری کردند. دلیل اصلی این تصمیم، نگرانی از آسیب به روحیه نیروها و اختلال در عملیات‌های جاری در افغانستان بوده است.

وی تصریح کرد که به جای ارجاع به پلیس نظامی، تنها یک بررسی داخلی سریع انجام شد که تنها در یک هفته به نتیجه رسید و هیچ تخلف جنایی را تأیید نکرد.

این افسر تأکید کرد که رئیس نیروهای ویژه انگلیس آگاهانه پرونده را «پوشانده» و به جای تحقیق واقعی، یک اقدام نمایشی انجام داده است.

این شهادت جدید بخشی از تحقیقات گسترده کمیسیون مستقل تحقیق درباره افغانستان است که به بررسی اتهامات کشتارهای فراقانونی نیروهای SAS بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ می‌پردازد. گزارش‌های قبلی رسانه‌ها از کشته شدن بیش از ۸۰ نفر در عملیات‌های مشکوک «دستگیری یا کشتن» خبر داده بودند.

تاکنون هیچ مقام رسمی کشور انگلیس به این شهادت جدید واکنش نشان نداده است. این افشاگری‌ها بار دیگر سؤال‌های جدی درباره مسئولیت فرماندهان ارشد انگلیسی در پوشش جنایات جنگی مطرح کرده است.

