اسرائیل زندگی را برای فلسطینیان جهنم کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یورگن تودنهوفر، سیاستمدار آلمانی و عضو پیشین پارلمان این کشور، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، نوشت: اسرائیل قصد دارد ساکنان غزه را در ۳۰ درصد از نوار ساحلی بدون غذا و داروی کافی جای دهد و ۷۰ درصد بقیه را تحت کنترل خود درآورد.
وی ادامه داد: شهرکنشینان اسرائیلی هر روز در کرانه باختری - جایی که اسرائیل در حال حاضر ۶۰ درصد از زمینهای فلسطینی را اشغال کرده - به کشاورزان و ساکنان فلسطینی حمله میکنند و زندگی آنها را به جهنم تبدیل کردهاند.
عضو پیشین پارلمان آلمان نوشت: در قدس شرقی نیز خانوادههای فلسطینی به طور مکرر مورد حملات وحشیانه شهرکنشینان اسرائیلی قرار میگیرند.
تروریسم نظاممند شهرکنشینان برای الحاق سرزمینها
تودنهوفر اضافه کرد: هدف این تروریسم نظاممند شهرکنشینان اسرائیلی، تبدیل زندگی به جهنمی برای مردم فلسطین و در نهایت با نقض قوانین بینالمللی، الحاق سرزمین آنها به اسرائیل است.
وی افزود: ایتامار بنگویر و بتسلائیل اسموتریچ، وزرای تندروی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، میخواهند همه فلسطینیان را از غزه، کرانه باختری و قدس شرقی اخراج کنند. آنها خواهان یک کشور یهودی «از نیل تا فرات» هستند.
همدستی ارتش اسرائیل و اتحادیه اروپا در نابودی خزنده فلسطینیان
وی افزود: ارتش اسرائیل با بیتفاوتی نظارهگر و تأییدکننده اقدامات تروریستی شهرکنشینان تندروی اسرائیلی است؛ اتحادیه اروپا و دولت آلمان نیز به همین شکل نظارهگرند و همگی در «نابودی خزنده» مردم فلسطین همدست هستند.
بر اساس این گزارش، خشونت شهرکنشینان افراطی در کرانه باختری در ماههای گذشته به یکی از محورهای اصلی نگرانی نهادهای بینالمللی تبدیل شده است. این خشونتها شامل حمله به روستاهای فلسطینی، تخریب خانهها و اموال، آتشزدن زمینهای کشاورزی، جلوگیری از دسترسی کشاورزان و دامداران فلسطینی به زمینهای خود، حمایت از ایجاد پایگاههای غیرقانونی و فشار سازمانیافته برای کوچ اجباری ساکنان فلسطینی بوده است.
گفتنی است سازمان ملل بارها طرحهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرده و آنها را غیرقانونی دانسته است، اما این رژیم همچنان قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده و نه تنها شهرکسازی در اراضی اشغالی را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده است.
