به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه پاکستانی «دان» گزارش داد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه «دره آدم‌خیل» ایالت خیبرپختونخوا این کشور، دو شهروند افغان به نام‌های زینت‌الله و قاری لونگین به همراه چندین جنگ‌جوی دیگر طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) کشته شدند.

بر اساس گزارش روزنامه دان که روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، این افراد عضو گروه «طارق گیدار» (شاخه‌ای از تحریک طالبان پاکستان) بودند.

به گفته دان، عملیات نظامی پاکستان که از روز جمعه آغاز و تا روز شنبه ادامه داشته، در مجموع ۱۳ شبه‌نظامی تی‌تی‌پی را از پای در آورده است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که به گفته مسئولان پاکستانی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، حملات تروریستی در پاکستان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اسلام‌آباد بارها طالبان افغانستان را به حمایت و پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم کرده، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده است.

منطقه دره آدم‌خیل یکی از مناطق پرتنش در خیبرپختونخوا است که سال‌هاست محل فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان بوده است.

