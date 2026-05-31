بزرگداشت دهه امامت و ولایت و عید بزرگ غدیر با شعار محوری «بیعت با ولایت»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت صبح امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری و جمع اصحاب رسانه که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اهم برنامههای این دهه را اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی در ابتدای نشست، با بیان اینکه موضوع و محتوای دهه امامت و ولایت بسیار غنی و حایز اهمیت است گفت: هر یک از مناسبتها، بهانهای برای تکریم و تبیین یک ارزش است و دهه امامت و ولایت نیز به لحاظ اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارای مفاهیم بلندی است که مبنای تاریخی و قرآنی دارد و احادیث زیادی در مورد آن نقل شده، بنابراین لازم است از این فرصت برای تفسیر مفاهیم آن استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امسال این مناسبت با سالگرد رحلت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد که مبدا پیروزی انقلاب اسلامی بود، مقارن شده که هر دو این مناسبتها یادآور نقش و جایگاه امامت و ولایت در جامعه هستند.
حجتالاسلام والمسلمین تقوی با یادآوری جایگاه رفیع شهدا، به ویژه امام و قائد شهیدمان گفت: ایشان پس از امام خمینی(ره)، پرچم پرافتخار ایران اسلامی را به دست گرفته و با قدرت و شجاعت، از نظام اسلامی دفاع کردند و راه امام خمینی(ره) را ادامه دادند تا به مرتبه شهادت رسیدند.
وی اضافه کرد: همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی ( ره) در تهران و سراسر کشور، برنامههای متعددی برای بزرگداشت دهه امامت و ولایت تدارک دیده شده و اوج این برنامهها، بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و ادامه مسیر ولایت است.
حجتالاسلام والمسلمین تقوی افزود: مطابق نظر حضرت حجت الاسلام والمسلمین موسیپور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با سیاستگذاری، راهبری و برنامهریزی این شورا در تهران و دفاتر استانی، جهت برگزاری هرچه باشکوه تر عید قربان و بویژه عیدالله اکبر و عظیمالقدر غدیر، زمینه تشریک مساعی و همافزایی ظرفیتهای موجود در اعتاب مقدسه، حوزههای علمیه، تمامی سازمانها، مراکز علمی و اجرایی، شبکههای گسترده مردمی، سازمانهای مردم نهاد، دانشگاهها و فرهیختگان و فرزانگان با اولویت قرار دادن برنامههای تبیینی فرهنگساز و زیربنایی با مشارکت هر چه بیشتر مردم، نهادها و دستگاههای اجرایی در سراسر کشور فراهم شده است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت، به رویکردهای کلی ستاد اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق جلسات برگزار شده و با بهره گیری از ظرفیت سازمانهای اجرایی و دستگاهها، نهادها و تشکلهای مردمی، برنامهریزی ها از دو ماه گذشته با تاکید مضاعف بر مردمیسازی مراسم از طریق مشارکت مساجد، گروههای مردمی، هیئتها، گروههای جهادی و بسیج انجام گرفت و شعار محوری دهه امامت و ولایت امسال با عنوان «بیعت با ولایت» پس از برگزاری جلسات هم اندیشی و همفکری با نخبگان و اندیشمندان وگروههای مردمی، تعیین و ابلاغ شد.
حجتالاسلام والمسلمین تقوی در خصوص رویکرد برنامهها گفت: علاوه بر توصیه به قرائت ادعیه و انجام مراسم مذهبی مرتبط با اعیاد و مناسبتهای این دهه، به رویدادهای اخیر و شرایط جامعه از جمله جنگ تحمیلی سوم و شهادت قائد شهید، فرماندهان، مردم مقاوم، به ویژه ۱۶۸ دانش آموز شهید مینابی و استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی در بیش از ۹۰ شب حضور مبعوث شدگان در خیابانها و میادین کشور نیز پرداخته شده و برگزاری مراسمهای محلی و شناساندن ارزشهای فرهنگی و تاریخی این دو مناسبت با برپایی نمایشگاهها و سایر برنامههای فرهنگی مرتبط، برگزاری سخنرانیهای مرتبط با مفاهیم قربان و غدیر، برپایی نمایشگاههای مرتبط با این مناسبت در مناطق مختلف کشور، برگزاری مسابقات ادبی و فرهنگی مربوط به این دو عید بزرگ، برگزاری شایسته جشنهای غدیر و همچنین، برپایی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در تهران و استان ها، تلاش برای ایجاد همدلی و اتحاد در جامعه و برگزاری مسابقات و رقابتهای مرتبط ورزشی و فرهنگی به منظور ایجاد نشاط اجتماعی در این ایام مورد توجه بوده است.
وی از برپایی اجتماعات عظیم مردمی در تهران به شکل راهپیمایی ده کیلومتری از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی اشاره کرد و گفت: برگزاری اجتماع عظیم غدیر و بیعت با امام علی (ع)، برگزاری ویژه برنامه مباهله و جشن خانواده سادات در صحن مسجد مقدس جمکران ، احیای کاروان های غدیر در کل کشور و بعضی از کشورهای اسلامی، برگزاری مراسمهای ویژه کیلومتری خیابانی منتهی به میادین در تجمعات شبانه عید غدیردر تهران و سراسر کشور، از جمله برنامه های ویژه عید غدیر است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت یادآور شد: امسال اولین سالی است که قائد شهید امت، حضرت امام خامنه ای همزمان با عید غدیر، در میان ما حضور ندارند و مردم ایران، داغدار امام و قائد شهید خود هستند. به همین مناسبت امسال مردم، همزمان با دهه ولایت و امامت، با رهبر جوان خود، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای بیعتی دوباره خواهند داشت.
وی در ادامه به بازسازی و تعمیر ۴۸ هزار واحد مسکونی متعلق به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم و نیازمندان اشاره کرد و گفت: این کار به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستگاههای ذیربط آغاز شده و تا عید غدیر خم تحویل صاحبان آن خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین تقوی گفت: پویش «من غدیریام» ویژه اصناف با هدف ترغیب اصناف برای ارائه تخفیف در ایام دهه ولایت و امامت و پخت نان صلواتی و توزیع در میان مردم در سطح تهران و شهزستانها، اجرایی خواهد شد.
وی از برگزاری «جشن لبخند» در سطح بیش از ۶۰۰۰۰ مساجد سراسر کشور و برپایی نمایشگاه و تشویق و ترغیب به برگزاری مسابقه کتابخوانی "نهج البلاغه" و آشنایی عموم مردم و عاشقان با کلام مولا علی (علیه السلام) بویژه دانش آموزان در سطح شبکه شاد و مساجد برگزیده کشور خبر داد و گفت: در این ایام، هشتک #میناب در سطح آموزش و پرورش و شبکه شاد کشوری راه اندازی میشود.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت گفت: برنامههایی از جمله برپایی نمایشگاه عکس، اجرای گروه های سرود، پرده خوانی و نقالی، اجرای طرح دختران انقلاب و حس خوب، برپایی غرفهها و ایستگاههای فرهنگی و پذیرایی وترویج فرهنگ اطعام در روز عید غدیراز دیگر برنامه های دهه امامت و ولایت است.
حجتالاسلام والمسلمین تقوی رئیس ستاد مرکزی دهه امامت و ولایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اهم برنامههای کشوری، استانی و بین المللی این ستاد را به شرح زیر اعلام کرد:
۱ـ راهپیمایی ده کیلومتری ( از میدان امام حسین ع تا میدان آزادی ) و سطح کشور
۲ـ برگزاری مراسم ویژه سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر ایشان و همزمان در سراسر کشور در روز ۱۴ خرداد
-۳بازسازی و تحویل ۴۸۰۰۰واحد مسکونی مردمی با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۴-جشنواره علوی شامل چهار بخش شعر علوی ، نقل علوی، لوح علوی و غدیر انقلاب
۵ ـ اجرای پویش من غدیری ام ویژه اصناف با هدف ترغیب اصناف برای ارائه تخفیف در ایام دهه ولایت و امامت و پخت نان صلواتی و توزیع در میان مردم در سطح تهران و شهزستان ها .
۶ ـ برگزاری " جشن لبخند " در سطح بیش از ۶۰۰۰۰ مساجد سراسر کشور و برپایی نمایشگاه و تشویق و ترغیب به برگزاری مسابقه کتابخوانی " نهج البلاغه "
۷ـ برپایی نمایشگاه عکس، اجرای گروه های سرود، پرده خوانی و نقالی، اجرای طرح دختران انقلاب پذیرایی، در ایستگاه های منتخب مترو تهران .
۸ـ اطعام در روز عید غدیر و راه اندازی طرح پخت ۱۱۰ دیگ غذا در هر استان و در ۷۰۰ شهر با بیش از ۷۷۰۰۰ دیگ و حدود ۱۶ میلیون وعده غذایی و پخت کیک ۱۴۳۷ متری در تهران و توزیع میان عاشقان مولا و مستمندان.
۹ـ برگزاری مراسم ویژه بیش از ۱۰۰۰ بقاع متبرکه در سراسر کشور با ترویج سنت عقد اخوت و تکریم سادات و خدمت ۵۰ هزار بسته معیشتی به خانواده مستمندان ..
۱۰ـ برپایی ۱۱۰ ایستگاه صلواتی و تقدیم ۱۱۰ هزار شاخه گل و بیش از ۲۰۰هزار پرچم با نام مولی امیرالمومنین ع و ۲۵ هزار پلاکارد مزین به تصویر سه امام انقلاب اسلامی ، توزیع بسته های کمک های مومنانه ، همراه با پذیرایی از شهروندان تهرانی و برگزاری ۲۲ مراسم فاخر در ۲۲ بوستان بزرگ شهر تهران
۱۱ـ مراسم ویژه تجلیل از شهدا و جانبازان سادات در تهران و تمامی استان های کشور و عطر افشانی گلزار شهدای سادات در سراسر کشور و راه اندازی هشتک #سلام_سید با حضور خانواده سادات شهید.
۱۲ـ برپایی مراسم گلریزان برای آزادی بخش زیادی از زندانیان جرایم غیر عمد
۱۳ـ برپایی مراسم کودکان غدیر با محوریت بازی و ایجاد خاطرات خوش
۱۴ـ اجرای پویش سراسری " کوچه های علوی " و اشاعه بازسازی نمایش غدیر در بیش از ۱۰۰ نقطه کشور و انتظار مشارکت نوجوانان و جوانان در عکاسی جشن خانوادگی غدیر و ارسال به پایگاه های بسیج کشور
۱۵ـ مشارکت جدی بیش از ۳ میلیون اعضای سازمان جوانان و سازمان داوطلبان هلال احمر در مراسم غدیر در سراسر کشور .
۱۶ـ مشارکت هموطنان اهل سنت در برپایی مراسم غدیر در بسیاری از شهرهای سنی نشین و از جمله برپایی " همایش ولایت و امت " در مناطق اهل سنت .
۱۷ـ اعزام ۳۰۰۰ مبلغ غدیر از سوی ستاد مردمی غدیر قم و اهدای ۵۰۰۰ بسته فرهنگی غدیر به مناطق مختلف کشور
برنامه های استان های کشور
۱ـ برنامه ویژه (عصر روز غدیر) با تجمع بزرگ مردمی ( از غدیر تا ظهور ) در مسجد جمکران
۲ـ برگزاری مسابقات ورزشی متعدد ویژه جوانان و نوجوانان با عناوین «جام غدیر»، «جام ولایت»
۳ـ اهتزازپرچم به نام حضرت علی (ع) درساحل نیلگون خلیج همیشه فارس شهربندرعباس (پارک غدیر) و برپایی موکب های کیلومتری در روز عید غدیر درساحل شهربندرعباس، بویژه در تمامی جزایر ایرانی خلیج فارس (ابوموسی ، قشم ، کیش و تنگه هرمز )
۴ـ برگزاری شب شعر غدیر با حضور شعرای آیینی استان آذربایجان شرقی و اهدای ۱۰ میلیون تومانی به زوج های غدیری و اهدای ۶۲۶ سفر کربلا و دوچرخه در عید بزرگ غدیرخم
برنامههای در سطح بین الملل
۱ـ حرکت خودجوش مردمی با مساعی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه ، در بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه و جشن های عید غدیر و عهد اخوت در کشورهای اسلامی بویژه کشورهای حوزه مقاومت .
۲ـ تمرکز بر جنبش های دانشجویی در بسیاری از دانشگاه های جهان در مبارزه با نظام سلطه و حمایت از مقاومت ملت ایران و فلسطین و غزه و همزمان انعکاس فعالیت های پزشکان خارجی و بدون مرز در غزه به عنوان نمادی از کمک های مولا به یتیمان و فرزندان مظلوم غزه خواهد بود .
۳ـ ویژه برنامههای جشنهای غدیر با برنامههای خلاق و متنوع در حرم مطهرحضرت امیرالمومنین(ع)
۴ـ اهدا ۶۰۰۰۰ شاخه گل توسط اتحادیه کشوری گل فروشان جهت گل آرایی حرم مطهر امیرالمومنین علی (ع) در نجف اشرف و حرم امام حسین(ع) و حرم های کاظمین و سامرا در روز عید سعید غدیر.
