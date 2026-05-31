به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در نشست خبری تشریح برنامههای دهه ولایت و امامت در فارس، با اشاره به جایگاه غدیر در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه یک راه، فرهنگ و منش زندگی است که هر سال در هجدهم ذیالحجه فرصت بازخوانی آن برای جامعه اسلامی فراهم میشود.
وی با بیان اینکه غدیر امسال متفاوتترین غدیر دوران انقلاب اسلامی خواهد بود، افزود: با توجه به همزمانی ایام غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین شهادت جمعی از فرماندهان و خدمتگزاران کشور، برنامههای امسال با حفظ فضای نشاط اجتماعی، رویکردی حماسی و ولایی خواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: از عید قربان تا روز مباهله به عنوان ایام ولایت و امامت، برنامههای متنوعی در سراسر استان پیشبینی شده که محور اصلی آن عید سعید غدیر است.
وی با تأکید بر مردمی بودن ستاد غدیر استان فارس گفت: نقش اصلی در اجرای برنامههای غدیر بر عهده گروههای مردمی، هیئات، محلات و مجموعههای اجتماعی است و دستگاههای اجرایی بیشتر نقش پشتیبان را بر عهده دارند.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به توسعه گسترده مهمانی کیلومتری غدیر در شیراز افزود: در سالهای گذشته این برنامه به یک محور محدود شهری اختصاص داشت اما امسال از میدان الله تا میدان غدیر در شهرک گلستان گسترش یافته و با احتساب ۱۲ میدانگاه طراحی شده، حدود ۶۰ کیلومتر فضای فعالیت مردمی را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: امسال مثلث «محله، میدان و مهمانی کیلومتری» محور اصلی برنامههای غدیر در شیراز خواهد بود؛ به گونهای که ۱۱۰ کوچه شهر در قالب طرح «کوچههای غدیری» میزبان جشنهای مردمی میشوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری برنامههای ویژه در ۳۳ محله کمبرخوردار شیراز خبر داد و گفت: همچنین ۶۰ موکب مردمی در ۴۱ محله منتخب شهر فعالیت خواهند داشت و فضاسازیهای شهری نیز از روزهای منتهی به عید غدیر آغاز شده است.
وی درباره برنامههای روز عید غدیر بیان کرد: مراسم صبح عید در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) برگزار میشود و شامل جشن غدیر، خطبهخوانی، عقد اخوت و تجدید بیعت مردم با نماینده ولیفقیه در استان خواهد بود.
حجت الاسلام ولدان از اجرای گسترده طرح «اطعام علوی» در استان فارس خبر داد و افزود: پیشبینی میشود امسال به مناسبت یکهزار و ۴۳۷ سالگی واقعه غدیر، یکهزار و ۴۳۷ برنامه اطعام علوی در نقاط مختلف استان برگزار شود.
وی همچنین از برگزاری شادپیمایی غدیر، کاروانهای خودرویی، استقرار مواکب مردمی، اجرای برنامههای فرهنگی، حضور گروههای سرود و هنرمندان در میدانگاههای اصلی شهر خبر داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به فعالیت ستادهای مردمی غدیر در شهرستانهای استان گفت: در هر ۳۷ شهرستان فارس ستادهای مردمی فعال شدهاند و برنامههایی نظیر اطعام غدیر، جشنهای محلهای، کاروانهای خودرویی و مهمانیهای کیلومتری در حال برنامهریزی و اجرا است.
وی در پایان با بیان اینکه غدیر فرصتی برای تجدید بیعت با ولایت و تقویت اخوت اسلامی است، گفت: مهمترین پیام غدیر همراهی با امام جامعه است و مردم ایران در ماههای اخیر بار دیگر این همراهی و وفاداری را به نمایش گذاشتهاند.
