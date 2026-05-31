ادبیات آیینی کودک و نوجوان نیازمند تولید آثار تازه و ماندگار است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حامد علامتی در آیین رونمایی از مجموعه شعر «از این دست» سروده سیدحبیب نظاری، با اشاره به فضای معنوی این مراسم گفت: برای اهلبیت(ع) و بزرگان دین نمیشود بدون نظر و عنایت خودشان اثری خلق کرد. این کتابها مسیر خودشان را پیدا میکنند و اگر اخلاص و ارادت پشت آن باشد، حتماً ماندگار خواهند شد.
او با اشاره به آثار پیشین سیدحبیب نظاری افزود: مجموعه «از این دست» بهنوعی سومین اثر عاشورایی و آیینی این شاعر است و نشان میدهد که شاعر با دغدغه و دلبستگی واقعی وارد این فضا شده است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تأکید بر اهمیت ادبیات مذهبی برای نسل جدید اظهار داشت: بچههای امروز تشنه شنیدن داستانها و شعرهایی هستند که با درونمایههای مذهبی و آیینی پیوند خورده باشد. این آثار میتوانند مفاهیم اخلاقی و تربیتی را به شکلی عمیق و ماندگار منتقل کنند.
او ادامه داد: اگر روایتها و قصههای ما با فرهنگ عاشورا، اهلبیت(ع) و ارزشهای دینی عجین باشد، کار تربیتی برای نسل کودک و نوجوان بسیار اثرگذارتر خواهد شد.
علامتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کمبود آثار تازه در حوزه ادبیات آیینی گفت: با وجود پیشینه غنی ادبیات عاشورایی، امروز در حوزه کودک و نوجوان با یک خلأ محتوایی روبهرو هستیم و همه ما باید برای پر کردن این خلأ تلاش کنیم.
او از شاعران، نویسندگان و تصویرگران خواست در این حوزه فعالتر شوند و افزود: کانون نیز در این زمینه دغدغه جدی دارد و تلاش میکند مسیر تولید آثار آیینی برای نسل جدید را تقویت کند.
مدیرعامل کانون با اشاره به برنامههای این مجموعه برای تولید آثار مذهبی بیان کرد: در کانون یک کارگروه تخصصی شکل گرفته که در حوزه ادبیات آیینی و زیارتنامه فعالیت میکند و امیدواریم بخشی از این خلأ را جبران کند.
علامتی همچنین بر اهمیت تصویرگری در کتابهای کودک و نوجوان تأکید کرد و گفت: تصویرگری و طراحی گرافیکی در آثار کودک و نوجوان اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه در این مجموعه نیز تصویرگری با دقت و کیفیت خوبی انجام شده است.
او در پایان بخشی از دوبیتیهای کتاب را خواند: تو در اسرار عالم دست داری/ در این شوق دمادم دست داریم/ شگفتا عاشقی با تو چه کردهست/ که هم بیدستی و هم دست داری»
آیین رونمایی از مجموعه شعر «از این دست» با حضور شاعران، نویسندگان و فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان روز ۹ خرداد ۱۴۰۵ در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون برگزار شد.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون «میناب ۱۶۸» تا ۱۲خرداد ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان علاقهمندان است.
