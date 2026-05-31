به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه بین المللی امت واحده که یک تشکل غیردولتی بین‌المللی است و در زمینه تقریب مذاهب، وحدت جهان اسلام و فعالیت‌های خیریه بین‌المللی فعالیت می‌کند، در راستای زنده نگه داشتن یاد رهبر شهید انقلاب، با راه اندازی این پویش بین‌المللی و انتشار پوسترهایی به زبان های مختلف و از جمله انگلیسی، عربی، اردو و آذری، از مردم در نقاط مختلف جهان خواسته است که به این پویش بپیوندند.

این موسسه خواستار ارسال تصاویر و ویدیوهای تلاوت قرآن کریم، طواف حج، زیارت اماکن مقدسه و خواندن دعا به نیابت از رهبر شهید انقلاب شده است.

پیش از این نیز علمای شیعه و اهل سنت عراق با صدور اطلاعیه‌هایی خطاب به حجاج بیت‌الله الحرام از آنان برای ادای اعمال حج به نیابت از رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی علی خامنه‌ای دعوت کرده بودند.

مجلس علمای رباط محمدی و مجلس علمای عراق با صدور بیانیه‌هایی به مناسبت ایام حج سال ۱۴۴۷ قمری خطاب به حجاج بیت‌الله الحرام خواسته بودند تا ضمن اعلام انزجار از تعدی و تعرض رژیم صهیونیستی به سرزمین مسلمانان، نسبت به ادای اعمال حج و برگزاری مراسم و مجالس قرائت قرآن به نیابت از رهبر شهید امت، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مجلس علمای رباط محمدی ضمن محکوم کردن حملات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود آورده بود: «مسلمانان را بر اعلام انکار خود نسبت به تجاوزات علیه مردمان مسلمان – به ویژه ستمدیدگان فلسطین در غزه و آنهایی که از کشورها و ملت هایی همچون جمهوری اسلامی ایران، لبنان، یمن، عراق و سایر ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان – در کنارشان ایستادند و نیز تجاوزات اخیر که جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد و حمله ستمگرانه به رهبران امت و جنایت دشمن صهیونیستی-آمریکایی – که جنایت عصر است و به شهادت رهبر بزرگ اسلامی، آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)، به همراه فرماندهان بزرگ و خانواده محترم‌شان انجامید، خداوند آنان را در زمره شهدا بپذیرد – تشویق می‌کنیم»

مجلس علمای عراق نیز با اشاره به خسارت بزرگ شهادت امام خامنه‌ای(ره) برای جهان اسلام در بیانیه خود بر این امر تاکید داشت و اعلام کرد که «از حاجیان خانه خدا می‌خواهیم اعمال عبادی خود را میدانی برای وفاداری قرار دهند به این شکل که بخشی از عبادت خویش را همچون عمره مفرده با برگزاری جلسات قرائت قرآن به روح ولی‌فقیه درگذشته یعنی آیت الله العظمی شهید علی خامنه‌ای کبیر تقدیم کنند تا یاد او را زنده دارند.»

