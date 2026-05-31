اولین مترجم قرآن به زبان آمازیغی درگذشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ محند الطیب، علامه و مفسر قرآن کریم، روز شنبه در سن ۹۲ سالگی در استان تیزی وزو الجزایر دار فانی را وداع گفت.
یوسف بلمهدی، وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر، درگذشت شیخ محند الطیب را تسلیت گفت و تأکید کرد: الجزایر با درگذشت این علامه فقید، یکی از چهرههای برجسته خود را از دست داد. شیخ محند الطیب زندگی پربارش را وقف خدمت به دین و علم کرد.
بلمهدی در پیام تسلیت خود افزود: این علامه فقید امام، مدرس و معلمی بود که زندگی خود را وقف آموزش، ارشاد و گسترش معانی قرآن کریم کرد و از برجستهترین دستاوردهایش، ترجمه کامل معانی قرآن کریم به زبان آمازیغی بود.
زندگینامه علامه فقید
شیخ حاج محند الطیب یکی از برجستهترین علمای منطقه قبائل در الجزایر است. وی در سال ۱۹۳۴ میلادی در شهر ایفرحونن در ایالت تیزی وزو متولد شد و تحصیلات خود را در تعدادی از مؤسسات علمی و دینی از جمله زاویه ثاغراسث در شهر بجایه و مؤسسه ابن بادیس در شهر قسنطینه الجزائر گذراند.
وی به عنوان استاد و بازرس در بخش آموزش ملی الجزایر مشغول به کار شد و سپس به تدریس، موعظه و تفسیر قرآن کریم پرداخت.
علامه شیخ محند الطیب به خاطر مواضع فکری و فرهنگیاش در رابطه با زبان آمازیغی و سبکهای نوشتن آن شهرت داشت.
نخستین مترجم قرآن به زبان آمازیغی
وی به عنوان اولین کسی که معانی قرآن کریم را به زبان آمازیغی ترجمه کرد، شهرت گستردهای کسب کرد. این پروژه سالها کار و تحقیق برد و ترجمه وی بعداً توسط مجمع چاپ و نشر «قرآن کریم» ملک فهد مورد بهرهبرداری قرار گرفت که باعث انتشار گسترده آن در داخل و خارج از الجزایر شد.
آمازیغ در زبان آمازیغی به معنی انسان آزاد و تیزهوش است. آمازیغیها بخش مهمی از جامعه الجزایر را تشکیل میدهند. آنها در چهار منطقه اصلی در الجزایر متمرکز هستند. بزرگترین مجموعه آنها در منطقه «القبائل الکبری» است که شهرهای «البویره»، «تیزی وزو»، «بجایه» به علاوه بخشهایی از دو ولایت «سطیف» و «جیجل» را شامل میشود.
آمازیغیهای قبایل بزرگ در رابطه با امور اجتماعی به آداب و رسوم ویژه خود پایبند هستند. آنها قبل از گسترش اسلام در این منطقه، به عنوان مردمان اصلی الجزایر و شمال آفریقا به شمار میرفتند. آمازیغیها مردمی هستند که اسلام را پذیرفته و از کشورگشایان استقبال و به آنها در فتح مناطق دیگر مانند آندلس کمک کردند. محبت اهل بیت علیهمالسلام در زندگی آنان به ویژه در روز عاشورا مشهود است.
زبان آمازیغی از مجموعه زبانهای آفروآسیایی است؛ یعنی همان مجموعهای که زبانهای عربی، عبری و مصری قدیم به آن منسوب است. زبان مصری قدیم به زبان بربر نزدیکتر است و با بسیاری از زبانهای دیگر در ویژگی زبانی مشترکاتی دارد.
...............
پایان پیام/
نظر شما