به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه درباره آخرین وضعیت گفت‌ وگوهای ایران و آمریکا و خاتمه جنگ تصریح کرد: گفت‌وگوها و تبادل پیام‌ها در جریان است اما در عین حال موارد مطرح شده در این مورد را گمانه‌زنی دانست.

سید عباس عراقچی افزود: تا وقتی این گفت‌وگوها به نتیجه مشخصی نرسد، نمی‌شود در مورد آن قضاوت کرد.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: هر آنچه تا کنون در خصوص گفت‌وگوهای ایران و آمریکا مطرح شده، گمانه‌زنی است.

عراقچی یادآور شد: به گمانه‌زنی‌ها نباید اهمیت داد تا وقتی که به قطعیت برسد.

