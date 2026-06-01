وبینار «مکانیسم توسعه تعاملات دینی فرهنگی میان مذاهب اسلامی در ایام حج» به زبان اردو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه برگزاری سلسله وبینارهای بینالمللی حج از سوی معاونت امور بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار «مکانیسم توسعه تعاملات دینی فرهنگی میان مذاهب اسلامی در ایام حج» با ارائه دکتر «مصطفی جعفری» استاد دانشگاه علم و صنعت و دکتر «زاهد علی زاهدی» رئیس دانشکده الهیات دانشگاه کراچی پاکستان، به زبان اردو برگزار شد.
در این نشست که با مدیریت دکتر بیات رئیس اداره کشورهای شبه قاره و افغانستان برگزار شد، دکتر جعفری به مهمترین فواید حج از زاویه آیات و روایات اشاره نمود و با مقایسه کاربردهای امروزی حج با آنچه در دین اسلام مد نظر بوده است بیان داشت: از بزرگترین فواید حج این است که مسلمانان سراسر جهان در یک نقطه گرد هم جمع شوند، فرهنگها، افکار و مسائل خود را با هم مبادله کنند و در پیِ یافتن راهحلها برآیند و به یکدیگر نزدیک شوند. اما با تأسف باید گفت که در حج، این امور مهم آنگونه که باید مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: اگر دقت کنیم، برخی از آموزههای اسلام فردیاند و برخی اجتماعی، اما حج تنها عبادتی است که میان فرق اسلامی درباره اصل مناسک آن اتفاق نظر وجود دارد. طواف، عرفات، مِنا، مشعر، قربانی و حلق (تراشیدن سر)، احکام و مناسک حجاند و سراسر جهان اسلام آن را میپذیرد. هر سال تقریباً نمایندگان ۵۷ کشور در حج شرکت میکنند.
پس مسلمانانی که در این موسم گرد میآیند، میتوانند با تقویت انگیزه توحیدی، و با گسترش پیوندها و تعاملات، از انزوای اسلام و مسلمانان جلوگیری کنند، اقتدار و امنیت را تحقق بخشند، هویت فرهنگی اسلامی را استحکام دهند و در سایه نظام توحیدی حج، به صلح و امنیت دست یابند. این نیازمند آن است که آموزههای اسلامی را درست بفهمیم و مردمِ دیگر کشورها را نیز از آن آگاه سازیم.
دکتر جعفری درباره جایگاه حج در اسلام گفت: حج یک «دانشگاه عالی دینی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی» است که به انسان؛ خودحفاظتیِ درست، عدالت اجتماعی، ایثار، نظم و انضباط و فرهنگ میآموزد تا بتواند این تعلیمات را در سراسر جهان منتشر کند.
وی همچنین اظهار داشت: خداوند کعبه را مقدس و محفوظ قرار داد تا مردم با حضور در آنجا، با یکدیگر گفتوگو کنند، مسائل خود را به هم منتقل سازند و از اوضاع یکدیگر باخبر شوند. امام صادق علیهالسلام در موسم حج خیمه برپا میکرد و با مردم دیدار مینمود. رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله نیز در زمان حج با سران قبایل مختلف ملاقات، و با مسلمانانی که از راههای دور آمده بودند نشستهایی منعقد میکرد.
در ادامه نشست دکتر زاهدی با تأکید بر ضرورت توجه به مقصد و فلسفه اصلی حج، آن را عبادتی جهانی و میدانی بسیار ممتاز دانست که امروز متأسفانه به مجموعهای از اعمال و مناسک محدود شده است.
وی با بیان نقش امام راحل در زنده ساختن روح حقیقی حج، مسئولیتِ متولیان و برگزارکنندگان حج را تبیین این حقیقت قرآنی در سوره برائت به مسلمانان دانست.
زاهدی همجنین به دیدگاه رهبر شهید، آیتالله سید علی خامنهای، در موضوع حج به عنوان تحقق «وحدت» تحت عنوان حجِ عملی به بیان ملاحظاتی در خصوص پرهیز از موارد اختلافی در حج پرداخت و افزود: تصویر «امت واحده» در خودِ مناسک حج دیده میشود. امام خمینی حج را عامل بیداری ملت و منشأ روحیه ایستادگی در برابر استعمار میدانست. حتی رهبر انقلاب آیتالله مجتبی خامنهای نیز در پیام حج بر همین معنا تأکید کرد که ظرفیتها و توانمندیهای ملتهای مسلمان باید از راه تعامل و تبادل نظر میان خودشان شکوفا و توسعه یابد و با کار و برنامهریزی، جهان با تمدن اسلامی آشنا گردد.
وی با بیان اینکه حج، میدان تبادل علمی و فرهنگی است اضافه کرد: حج میدان فراهمسازی زمینههای گسترش احکام اسلام است؛ میدان طرح مسائل اقتصادی و اجتماعی و ارائه راهحل برای آنهاست؛ میدان ایجاد بیداری اسلامی و شناساندن دشمنان است. تا زمانی که دشمن را نشناسیم، از او در امان نخواهیم بود؛ اگر با او مقابله نکنیم، از شیوهها و ترفندهایش ناآگاه میمانیم و این، سبب ضعف امت خواهد شد. بنابراین هیچ مکانی بهتر از حج نیست تا مسلمانان برای همه مشکلاتی که امروز با آن روبهرو هستند، راهحل جویند و با همکاری و یاری یکدیگر، مسیر پیشرفت خود را ممکن سازند.
