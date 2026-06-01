نتانیاهو و کاتس: دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را صادر کردیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه ای مشترک تاکید کردند که به ارتش اسرائیل دستور دادند تا اهدافی را در ضاحیه جنوبی بیروت بمباران کند.
بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس مدعی شدند که این تصمیم در پی تداوم حملات حزب الله به صهیونیست ها و شهرهای صهیونیست نشین اتخاذ شده است.
نتانیاهو روز گذشته نیز اعلام کرده بود که به ارتش دستور داده است دامنه عملیات نظامی در لبنان را گسترش دهد.
وی گفت: «دستور من به ارتش اسرائیل این است که عملیات را تعمیق دهد و کنترل خود را بر مناطقی که پیشتر تحت نفوذ حزبالله قرار داشت، محکمتر کند.»
در ادامه نقض توافق آتش بس رژیم صهیونیستی و در حملات روز یکشنبه شب این رژیم به شهرها و روستاهای جنوب لبنان که بیش از ۳۶ بار انجام شد، ۱۲ نفر شهید و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین اطراف بیمارستان حیرام در صور را هدف قرار دادند که به زخمی شدن ۱۳ نفر از کادر پزشکی و پرستاری این بیمارستان منجر شد.
گفتنی است به رغم برقراری آتشبس، رژیم صهیونیستی همواره با ادامه حملات خود به روستاها و شهرهای جنوب لبنان در نقض مداوم آتشبس، خانهها و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
در همین حال وزارت خارجه قطر در بیانیه ای حملات مداوم اسرائیل به لبنان، گسترش تهاجم زمینی ارتش این رژیم به جنوب لبنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان را محکوم کرد و این اقدامات را تشدید خطرناک، نقض آشکار حاکمیت لبنان و نقض آشکار قوانین بشردوستانه بینالمللی دانست و از جامعه جهانی خواست تا مقامات رژیم اسرائیل را مجبور به توقف حملات مکرر خود علیه لبنان کند.
«همیش فالکونر» معاون وزیر امور خارجه انگلیس نیز هشدار داد که تشدید مداوم تنشها در لبنان، تلاشهای دیپلماتیک را تضعیف میکند و تأثیر غیرقابل قبولی بر غیرنظامیان دارد. گسترش درگیریها توسط اسرائیل باید متوقف شود.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما