سخنگوی وزارت خارجه: بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت دفاع ایران از خود، ریاکارانه است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه امروز دوشنبه ۱۱ خرداد در واکنش به بیانیه سخنگوی اتحادیه اروپا که اقدام ایران در دفاع از خود در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کرده است، گفت: این اتحادیه باید نسبت به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره نسبت به آنها مدعی بوده است، پایبند بماند و از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد.

اسماعیل بقائی در این باره در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: بیانیه اتحادیه اروپایی در محکومیت ایران به خاطر اعمال حق مشروع دفاع از خود در برابر حملات غیرقانونی آمریکا با مبدا یک کشور همسایه جنوبی خلیج فارس، مثال آشکار نفاق و رویکرد دوگانه است؛ این بیانیه، ریاکارانه و غیرمسئولانه است.

بقائی تصریح کرد: اتحادیه اروپا باید نسبت به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره نسبت به آنها مدعی بوده است، پایبند بماند. اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد.

وی با تاکید بر اینکه اقدام ایران در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام قانونی در چارچوب حق دفاع مشروع است؛ گفت: دولت‌ها تعهد قانونی دارند که مانع از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به یک کشور دیگر شوند.

گفتنی است اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای، واکنش قاطع ایران به مبدأ تجاوز اخیر آمریکا در کویت را محکوم کرد و خواستار احترام کامل همه طرف‌ها به حقوق بین‌الملل شد. در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا به حمایت از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها ادامه خواهد داد و از دستیابی به راه‌حلی پایدار درباره جنگ میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایران حمایت می‌کند.

