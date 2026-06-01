به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست» در یادداشتی تحلیلی نوشت که تلاش‌های دونالد ترامپ برای گسترش توافق‌های ابراهیم با مقاومت فزاینده پاکستان و برخی کشورهای مسلمان مواجه شده و ممکن است به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دیپلماتیک دولت او تبدیل شود.

مقاومت اسلام‌آباد در برابر عادی‌سازی

به نوشته این روزنامه، ترامپ خواستار پیوستن هم‌زمان کشورهایی از جمله عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، بحرین و امارات به توافق‌های ابراهیم شده است. با این حال، اسلام‌آباد این در خواست را رد کرده و مقامات پاکستانی بار دیگر تأکید کرده‌اند که تا زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین، اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت.

جروزالم پست با ادعای روابط نزدیک دولت ترامپ با فرمانده ارتش پاکستان، فیلد مارشال عاصم منیر، و نخست‌وزیر شهباز شریف، نوشت که همین نزدیکی اکنون ممکن است به عاملی برای افزایش فشار واشنگتن بر پاکستان تبدیل شود. به اعتقاد نویسنده، دولت پاکستان از یک سو خواهان حفظ روابط راهبردی با آمریکا است و از سوی دیگر با افکار عمومی و جریان‌های سیاسی داخلی مواجه است که به شدت از مسئله فلسطین حمایت می‌کنند.

فلسطین؛ مانع اصلی توافق‌های ابراهیم

این روزنامه اسرائیلی به مواضع اخیر خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور، اشاره کرد که هر دو عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به تشکیل دولت مستقل فلسطینی مشروط کرده‌اند. به نوشته جروزالم پست، این مواضع نشان می‌دهد که پاکستان دست‌کم در شرایط فعلی تمایلی به پذیرش علنی خواسته‌های واشنگتن ندارد.

به‌جزء اسرائیل!

در ادامه گزارش آمده است که بازگرداندن عبارت «به‌جز اسرائیل» به گذرنامه‌های بنگلادش نیز نشانه‌ای از تداوم مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل در بخش‌هایی از جهان اسلام است. نویسنده اظهار دارد پاکستان در تشویق برخی کشورهای مسلمان برای حفظ فاصله با اسرائیل نقش داشته و این موضوع بر پیچیدگی تلاش‌های آمریکا برای گسترش توافق‌های ابراهیم افزوده است.

این روزنامه در پایان می‌نویسد که موضع پاکستان می‌تواند بر رفتار سایر کشورهای به‌اصطلاح مسلمان نیز تأثیرگذار باشد و تصمیم اسلام‌آباد نه تنها آینده روابط این کشور با آمریکا، بلکه مسیر تعامل بخشی از جهان اسلام با اسرائیل در سال‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

