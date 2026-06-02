به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی فضای مجازی نوشت:
«شرارت صهیونیستها در لبنان و غزه در سایه حمایتهای وقیحانه آمریکا، عزم محور مقاومت را برای توسعه پشتیبانیها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبههها و همسانسازی وضعیت ترافیکی تنگه بابالمندب با تنگه هرمز رقم خواهد زد.
رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیاتهای حزبالله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد.»
