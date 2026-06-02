برگزاری جشن عید غدیر در شیراز| توزیع 12 سری جهیزیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، همزمان با سالروز ولادت امام هادی(ع)، مراسم جشنی با حضور اقشار مختلف مردم و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده، نماینده ولی فقیه در سپاه فجر استان فارس، در شیراز برگزار شد.

مراسم جشن ولادت باسعادت امام هادی(ع) شامگاه دوشنبه به همت مؤسسه خیریه محبان ثارالله در بلوار فرصت شیرازی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی‌زاده، نماینده ولی فقیه در سپاه فجر استان فارس، در این مراسم با اشاره به آیات قرآن کریم، مجاهدت با جان و مال را از مصادیق تجارت نجات‌بخش الهی دانست و بر اهمیت کمک به نیازمندان، مواسات و همدلی در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه را از معارف ارزشمند اهل‌بیت(ع) برشمرد و آن‌ها را زمینه‌ساز تقویت ولایت‌مداری و سعادت دانست.