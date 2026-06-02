نبیه بری: ترامپ باید اسرائیل را ملزم به رعایت آتش بس کند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس مجلس لبنان در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز بر ضرورت برقراری آتش‌بس واقعی برای پایان دادن به جنگ و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

بری با اشاره به چراغ سبز آمریکا برای تجاوز به لبنان، اظهار کرد: هیچ‌کس جز دونالد ترامپ نمی‌تواند یک آتش‌بس واقعی را به سرانجام برساند و این تنها راه موجود برای توقف درگیری‌هاست.

وی با اشاره به موضع مقاومت لبنان، افزود: حزب‌الله نسبت به برقراری یک آتش‌بس واقعی رویکردی مثبت دارد، اما مسئله اصلی وادار کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به آن است.

رئیس مجلس لبنان همچنین تصریح کرد: آنچه اکنون به آن نیاز داریم، توقف کامل حملات و پایان تجاوزات است؛ چه این موضوع در چارچوب توافق مرتبط با ایران باشد و چه به صورت مستقل دنبال شود.

بری در ادامه با انتقاد از رفتار رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی از یک سو خواستار مذاکره است و از سوی دیگر به بمباران و حملات خود ادامه می‌دهد؛ رویکردی که هزینه سنگینی بر لبنان و مردم آن تحمیل کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد و همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس و جلوگیری از گسترش جنگ در جریان است.

