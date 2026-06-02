یادداشت | ترامپ؛ نِرونِ عصر حاضر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که تهدیدهای تکراری دونالد ترامپ علیه ایران، از زمان خروج یکجانبه وی از توافق هستهای در سال ۲۰۱۵ شدت گرفته است، تحلیلگران این رفتار را نه ناشی از یک سیاست راهبردی، بلکه برآمده از توهمات خودبزرگبینی و تأثیرپذیری از لابیهای صهیونیستی میدانند. دکتر «محمد الرصافی المقداد» از شیعیان تونس، با مقایسه ترامپ با «نِرون»، امپراتور بدنام روم، او را عامل بحرانهای فزاینده برای ایالات متحده و تهدیدی برای صلح جهانی معرفی میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از بدو ورود به کاخ سفید با اتخاذ رویکردی خصمانه علیه ایران، سعی کرده است با نادیده گرفتن ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای تهران و تحت تأثیر ادعاهای واهی مقامات رژیم صهیونیستی، سیاست فشار حداکثری را اعمال کند. ناظران سیاسی بر این باورند که هدف نهایی ترامپ و متحدان صهیونیستش، تضعیف نظامی است که با تکیه بر چهار دهه مقاومت مسلحانه و راهبردی، توانسته است معادلات منطقهای را تغییر داده و هیمنه ادعایی «ارتش شکستناپذیر صهیونیستی» را درهم بشکند.
سیاست خارجی؛ ابزاری برای ارعاب و باجخواهی
نویسنده با توصیف ترامپ به عنوان فردی با «ذهنیت بیمار» که خود را ارباب جهان میپندارد، هشدار میدهد که تداوم رفتارهای این مقام آمریکایی میتواند نتایج فاجعهباری برای کل جهان به همراه داشته باشد. در این تحلیل، به پرونده ونزوئلا اشاره شده است که چگونه واشنگتن با نقض قوانین بینالمللی و غارت منابع نفتی این کشور، از قدرت خود به عنوان ابزاری برای سرکوب و باجخواهی استفاده میکند، در حالی که مجامع بینالمللی در برابر این اقدامات سکوت پیشه کردهاند.
ترامپ؛ نِرون زمانه
این یادداشت، رفتارهای عجیب و بیپروای ترامپ را به امپراتور نِرون تشبیه میکند؛ کسی که در حالی که رم در آتش میسوخت، با بیخیالی از بالکن قصرش به نظاره نشست. نویسنده میافزاید: «ترامپ نیز با نادانی نسبت به تاریخ چندهزار ساله ایران، در حال به آتش کشیدن منافع ملی کشور خود است. او که پیشتر در دو اقدام خصمانه علیه ایران با شکست مواجه شده، اکنون در حال قمار برای ماجراجویی سوم است؛ غافل از اینکه شکست در این قمار، به منزله پایان رؤیای هژمونی غرب در منطقه خواهد بود.»
پاسخ هوشمندانه چین به سیاستهای واشنگتن
در بخش دیگری از این تحلیل، به سفر اخیر ترامپ به پکن اشاره شده است؛ سفری که در آن سردی استقبال رئیسجمهور چین از همتای آمریکاییاش، پیامی آشکار به واشنگتن بود. تحلیلگران بر این باورند که چین با رد کردن تطمیعهای آمریکا (حتی در موضوع تایوان)، نشان داد که حاضر نیست در تقابل با ایران، همراستا با سیاستهای ایالات متحده گام بردارد.
آمادگی برای تقابلی تعیینکننده
در پایان این گزارش آمده است: تقابل در آینده اجتنابناپذیر است، اما اینبار هزینه ماجراجوییهای واشنگتن بسیار گزاف خواهد بود. مقامات ایران تأکید کردهاند که با آمادگی کامل، برای پاسخ به هرگونه خباثت و فریب آمریکا آمادهاند. در نهایت، تاریخ گواه است که ملتها با تکیه بر مبانی اصولی و ایستادگی، همواره قادر به عبور از بحرانها بوده و در حالی که سیاستهای «نِرونِ عصر حاضر» به زوال نزدیک میشود، آنچه باقی میماند، قدرتِ اراده ملتهایی است که به دنبال جهانی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و انسانی هستند.
