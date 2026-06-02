به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی «ناصر مکارم شیرازی» از مراجع تقلید شیعه، امروز سه شنبه ۱۲ خردادماه در پیامی به دومین همایش بین المللی غدیر و مقاومت در بقعه امام زاده یحیی بن زید در میامی مشهد، ایستادگی امروز امت اسلامی در برابر ظلم و استکبار را ثمره آموزه‌های مکتب غدیر بیان کردند.

متن پیام معظم‌له به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (سوره آل عمران، آیه ۲۰)

در آغاز سخن فرا رسیدن عید سعید و سراسر نور غدیر را به عموم مسلمانان و شیعیان جهان به ویژه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و از همه برگزار کنندگان دست اندرکاران و شرکت کنندگان این همایش صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم. امیدوارم این تلاشهای ارزشمند منشأ آثار و برکات فراوان در جهت نشر و ترویج معارف اهل بیت (علیهم السلام) باشد.

آموزه های مکتب غدیر برخلاف آنچه برخی تنگ نظران می پندارند میتواند یکی از مهمترین محورهای اجتماع همگرایی و وحدت امت اسلامی باشد. پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) با ابلاغ ولایت و امامت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) و تأکید بر مودت و پیروی از آن حضرت راه بقا و تداوم اسلام ناب را به روی بشریت گشود. همین معارف الهی در طول تاریخ خط روشن اسلام اصیل را حفظ کرده و از انحراف و فراموشی آن جلوگیری نموده است.

یکی از برجسته ترین ویژگی های این مکتب جایگاه امام معصوم (علیه السلام) و فقهای امت به عنوان نواب آن ذوات مقدسه در هدایت و راهبری جامعه اسلامی است؛ شخصیت هایی که همواره پرچمدار استقامت در برابر ظلم و استکبار و مانع تزلزل و انحراف ناشی از نفاق جهل و دنیاطلبی بوده اند.

تاریخ به روشنی گواه آن است که بسیاری از شکستها و عقب ماندگیهای امت اسلامی، نتیجه عملکرد حاکمان و زمامداران بی ایمان یا سست عنصری بوده است که در برابر کمترین فشار یا تطمیع منافع شخصی و آسایش خویش را بر مصالح امت اسلامی ترجیح داده اند یا با القای یاس و سستی جوامع اسلامی را به سوی تسلیم در برابر دشمنان و فاصله گرفتن از اصول ایمان و تعالیم اسلام سوق داده اند. اگر پایداری عالمان عامل خداترس و مسئولیت شناس و نیز استقامت رهبران دینی نبود بخش عظیمی از هویت اسلامی از میان رفته و کفر و استکبار جهانی بر سرزمین ها و منابع اسلامی سلطه کامل یافته بود، چنان که متاسفانه نمونه هایی از آن در برخی بلاد اسلامی مشاهده میشود. این حقیقت اهمیت تبعیت مردم از رهبری دینی را آشکار می سازد همانگونه که نمونه ای روشن از آن را در حیات جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط متقابل میان امام و امت مشاهده کرده ایم.

در مقطع کنونی نیز همان گونه که جهانیان مشاهده میکنند این پیروان مکتب غدیرند که در نقاط مختلف جهان از ایران و عراق گرفته تا لبنان یمن و دیگر سرزمین ها با تبعیت از زعمای دین و رهبران الهی در عرصه اعتقاد و عمل استوار و سربلند در برابر توطئه ها و نقشه های زورگویان و طاغوتیان ایستاده اند و جان و مال خود را در این مسیر تقدیم کرده اند. بی تردید وعده الهی در نصرت مؤمنان تحقق یافته و خواهد یافت و به زودی پیروزی آشکار اسلام و شکست خفت بار جبهه کفر بیش از پیش نمایان خواهد شد و اوج این نصرت الهی نیز با ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه) و تحقق حکومت جهانی عدل و توحید رقم خواهد خورد إن شاء الله تعالی.

آنچه مؤید و مبین این سخن است گرایش روزافزون آزادی خواهان و حق طلبان در اقصی نقاط جهان - از مذاهب مختلف اسلامی و حتی پیروان دیگر ادیان - به این پرچم و این مکتب الهی است؛ گرایشی که نوید بخش آمادگی دلها برای اجتماع در زیر پرچم قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجة الشریف خواهد بود.

اینجانب بار دیگر ضمن تبریک این عید بزرگ از زحمات همه دست اندرکاران همایش غدیر و مقاومت و نیز شرکت کنندگان محترم قدردانی میکنم و از خداوند متعال مسالت دارم که همه ما را از شیعیان راستین امیر مؤمنان علی علیه السلام و مشمول شفاعت آن حضرت قرار دهد.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قم -

ناصر مکارم شیرازی

خرداد ۱۴۰۵ - ذی الحجه ۱۴۴۷

