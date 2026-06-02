به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی نور محمد متوکل، سرکنسول افغانستان در مشهد، با محمود امتی، معاون انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل استان خراسان رضوی و هیئت همراه وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که عصر دیروز (دوشنبه ۱۱ خرداد) در کنسولگری افغانستان برگزار شد، طرفین بر گسترش همکاری‌های ترانزیتی، تسهیل حمل‌ونقل کالا بین افغانستان و ایران و کاهش موانع مرزی تمرکز کردند.

در طی این نشست، مسائل مرتبط با شناسایی راهکارهای عملی برای تسریع مبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مولوی متوکل بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی دوجانبه و حل مشکلات موجود در مسیرهای مرزی تأکید کرد.

محمود امتی نیز بر آمادگی انجمن صنفی برای همکاری نزدیک‌تر با بخش کنسولی افغانستان جهت تسهیل فعالیت‌های ترانزیتی اشاره داشت.

گفتنی است این ملاقات یک روز پس از دیدار نور محمد متوکل با استاندار خراسان رضوی صورت گرفت و در چارچوب تلاش‌های اخیر برای افزایش حجم تجارت و ترانزیت بین دو کشور انجام شده است.

