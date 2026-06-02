به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش عنوان کرد: دشمن در حالی به خسارت میلیارد دلاری از دست دادن پهپادهای MQ-9 در جنگ تحمیلی سوم اعتراف کرده که این هواگرد با طراحی و توان ویژه برای مأموریت‌های ترکیبی شناسایی راهبردی، نظارت الکترواپتیک، جمع‌آوری سیگنال و حملات نقطه‌زن با تسلیحات هدایت‌شونده، ستون فقرات دکترین عملیات هوایی دشمن برای اشراف اطلاعاتی و ضربات عمیق محسوب می‌شد.

وی گفت: با وجود این توانمندی‌ها، پدافند ایران، با سرعت پردازش داده‌های راداری و دیگر اقدامات و ابتکارات، محور این مأموریت‌های یک ‌طرفه را معکوس کرد و شبکه یکپارچه و هوشمند پدافند هوایی یکی از سنگین‌ترین خسارات تجهیزاتی را به توان هوایی دشمنان متجاوز در تاریخ نبردهای هوایی وارد ساخت که این موفقیت در شکار گسترده پهپادهای پیشرفته دشمن درجنگ تحمیلی سوم، باز تعریف بازدارندگی پدافند هوایی محسوب می‌شود.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: مقایسه ظرفیت‌های دو طرف مشخص می‌کند که اگرچه دشمن با بهره‌گیری از ناوگان انبوه هوایی و پهپادی، سعی داشت با حجم بالای آتش و تکنولوژی‌های به روز از جمله پهپادهای « MQ-9 ریپر»، «هرمس ۹۰۰»، «اوربیتر»، «لوکاس»، «هرمس ۴۵۰» عرصه نبرد با پهپاد را به سود خود تمام کند اما پاسخ متفاوت ایران با استفاده از تاکتیک‌های هوشمندانه پراکندگی، فریب الکترونیکی و اصابت دقیق، اثرگذاری حملات هوایی آنها را به شدت کاهش داد و بازوی پهپادی دشمن را ضعیف کرد.

امیر الهامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور اظهار کرد: علاوه بر پهپادهای ریپر، سایر پهپادهای پیشرفته دشمنان از جمله «هرون»، «هرمس ۹۰۰»، «اوربیتر» و «هرمس ۴۵۰» و«لوکاس» نیز در جریان جنگ رمضان توسط غیور مردان شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در ارتش و سپاه هدف قرار گرفت و منهدم شدند.

وی با تقدیر از نیروهای مردمی به‌ویژه عشایر غیور در احساس مسئولیت و همراهی با نیروهای مسلح افزود: موفقیت پدافند هوایی در رهگیری و انهدام گسترده پهپادهای پیشرفته و گران قیمت دشمن، فراتر از یک پیروزی تجهیزاتی، بازتعریف بازدارندگی در فضای هوایی است چراکه با اختلال در زنجیره «نظارت - شناسایی - هدف‌گیری و اصابت» که معمولاً توسط پهپادها اجرا می‌شود، امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای دشمن بدون اشراف اطلاعاتی، عملاً ناتمام مانده است، که صد البته حفظ این دستاورد نیازمند تقویت مستمر زیرساخت‌های راداری، جنگ الکترونیک و به‌روزسازی مداوم سامانه‌ها و جنگ‌افزارهای ضدپهپادی است که در همین مدت کوتاه جنگ تا کنون، دستاوردهای مهمی در این زمینه داشته‌ایم اما هرگز به این داشته‌ها و پیشرفت‌ها قانع نیستیم و فارغ از آینده پس از آتش بس، همواره باید به ارتقاء توان پدافندی بیندیشیم.

...........................

پایان پیام/ 167