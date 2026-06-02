غریب آبادی‌: آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی نقش مستقیم دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «کاظم غریب آبادی» معاون وزیر خارجه ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تحولات اخیر در لبنان و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه نوشت: «تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است؛ بحران منطقه حاصل "تنشهای پراکنده" نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینیها تعرض میکند.»
وی افزود: «شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزامآور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید. حقوق بینالملل با محکومیتهای کمهزینه و بیاثر، پاسداری نمیشود.»
غریب آبادی خاطرنشان کرد: «در این راستا، ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره منصرف کردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلحطلبی واشنگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.»
معاون وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: «اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر میکند، پرسش اصلی این است که چرا ماهها نقض آتشبس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت!»
