به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نسبت به پاسخی بزرگ و فراگیر به هرگونه تشدید تنش اسرائیل در لبنان هشدار داد و تأکید کرد که نظامیان اشغالگر در لبنان همچنان در معرض تلفات روزانه قرار دارند.

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله تأکید کرد که هرگونه نفوذ و پیشروی اسرائیل در لبنان با پاسخ مواجه خواهد شد و نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان تا زمان عقب‌نشینی‌، همچنان در معرض تلفات‌دهی قرار خواهند داشت.

به نقل از المیادین، الفرح در پستی در شبکه ایکس نوشت: «دشمن اسرائیلی باید بداند که هرگونه نفوذ در لبنان با پاسخ مواجه خواهد شد و نظامیانش در جنوب تا زمان عقب‌نشینی، در معرض کشته شدنِ روزانه قرار دارند و هرگونه تشدید تنش، با پاسخی بزرگ و فراگیر روبرو خواهد شد.»

وی افزود: «آنچه بیش از همه اشتهای دشمن اسرائیلی را تحریک کرد، دوره ۱۵ ماهه‌ای بود که بدون پاسخ به لبنان حمله می‌کرد؛ همان دوره‌ای که مذاکرات با مقامات لبنانی در جریان بود. دشمن اسرائیلی نمی‌خواهد تغییرات جدیدی را که از دوم مارس (۱۲ اسفند) گذشته در میدان ایجاد شده است، درک کند.»

