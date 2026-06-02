به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز سه شنبه گفت: گروه‌های مقاومت منتظر ماه سپتامبر آتی که موعد پایان حضور ائتلاف بین‌المللی است، هستند تا پرونده انحصار سلاح در دست حکومت را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی افزود که دولت عراق نقشه راهی برای انحصار سلاح در دست حکومت دارد.

الحکیم در یک نشست خبری مشترک با استاندار نجف اشرف گفت برنامه دولت بر انحصار سلاح در اختیار دولت متمرکز است و برای پایان دادن به این پرونده، نقشه راه مشخصی وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده مسکن گفت: مسکن از جمله موضوعات مهمی است که با دولت محلی نجف درباره آن گفت‌وگو شده است. از جمله راهکارهای بررسی ‌شده برای حل بحران مسکن، پروژه شهرک مسکونی السلام بوده است. همچنین موضوع کشاورزی، مطالبات کشاورزان و حمایت از اقتصاد ملی از طریق رفع مشکلات این بخش مورد بحث قرار گرفت.

او افزود: پرونده نفت و اکتشافات میادین نفتی در نجف اشرف نیز بررسی شد؛ میادینی که از مهم‌ترین منابع اقتصادی عراق به شمار می‌روند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین اظهار داشت که میان دولت محلی نجف در دو بخش اجرایی و قانون‌گذاری و نیز نمایندگان پارلمان، هماهنگی و همگرایی قابل‌توجهی وجود دارد؛ امری که در خدمت توسعه و پیشرفت استان است.

الحکیم تصریح کرد: نجف اشرف به دلیل وجود عتبات مقدسه و مرجعیت دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از این‌رو شایسته برخورداری از زیرساخت‌های کامل و پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه و آبادانی استان قرار دارند.

پیش از این نیز چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق حمایت خود از پروژه انحصار سلاح در دست حکومت و قطع ارتباط میان سازمان الحشد الشعبی و نهادهای سیاسی، حزبی و اجتماعی را اعلام کرد.

