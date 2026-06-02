به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از گزارش روز سه‌شنبۀ پایگاه خبری بانکوک‌پست تایلند، آمارها و روایت‌های منتشرشده از ژاپن نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش جمعیت مسلمانان در این کشور، موجی از بدرفتاری، اطلاعات نادرست و گفتارهای نفرت‌پراکن علیه آنان نیز گسترش یافته است. بر اساس این گزارش، تبعیض علیه ساکنان خارجی در ژاپن که پیش‌تر بیشتر متوجه کره‌ای‌ها و کُردها بود، اکنون مسلمانان را نیز به‌طور فزاینده هدف قرار داده است.

طبق برآورد هیروفومی تانادا، استاد بازنشسته دانشگاه واسِدا در ژاپن که درباره اسلام در این کشور پژوهش می‌کند، شمار مسلمانان ژاپن در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۲۰ هزار نفر رسیده؛ این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳۰ هزار نفر بوده است. به گفته او، اکنون بیش از ۱۶۰ مسجد در سراسر ژاپن وجود دارد. این جمعیت شامل هم مسلمانان مهاجر و هم ژاپنی‌هایی است که به اسلام گرویده‌اند.

در این میان، شبکه‌های اجتماعی ژاپن به بستری برای انتشار شایعات و اظهارات خصمانه علیه مسلمانان تبدیل شده است. سال گذشته در شهر اوساکا در غرب ژاپن، شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه صدای اذان از یک مسجد در ساعات اولیه صبح با حجم بسیار بالا پخش می‌شود. همچنین در شهر فوجیساوا در استان کاناگاوا در نزدیکی توکیو، ساخت یک مسجد با اعتراض‌ها و مزاحمت‌هایی روبه‌رو شده است.

در نمونه‌ای دیگر، در ماه فوریه امسال در شهر اِبِتسو در جزیره هوکایدو در شمال ژاپن، مجموعه‌ای از آتش‌سوزی‌های مشکوک در یک مسجد و نیز نمایشگاه خودرویی متعلق به اتباع پاکستانی رخ داد. هم‌زمان، مسئولان برخی مساجد می‌گویند تماس‌ها و پیام‌های توهین‌آمیز به‌طور ناگهانی افزایش یافته است. علی—نام مستعارِ مسئول یک مسجد در یکی از شهرهای شمال منطقه کانتو—گفته است از سال گذشته روزانه بین پنج تا ده تماس و ایمیل با مضامینی مانند «به کشور خودتان برگردید» و «ژاپن به مسجد نیاز ندارد» دریافت می‌کند.

این مسئول مسجد تأکید کرده است که مسجد محل فعالیت او حدود ۳۰ سال پیش تأسیس شده و اگرچه در گذشته بر سر مسائلی مانند پارک خودرو در خیابان با جامعه محلی اختلاف‌هایی وجود داشت، اما این تنش‌ها با همکاری مقام‌های محلی و پلیس کاهش یافته بود. او گفته است مسجد همواره کوشیده پلی میان مهاجران و جامعه محلی باشد و حتی به تازه‌واردان درباره مسائل روزمره زندگی در ژاپن، از جمله شیوه جمع‌آوری زباله و نظام بازنشستگی، آموزش داده است. با این حال، به گفته او، موج تازه نابردباری علیه مسلمانان در یک سال گذشته به‌صورت ناگهانی شدت گرفته است.

در همین حال، برخی اعضای جامعه مسلمانان ژاپن نسبت به تبدیل این فضا به خشونت ابراز نگرانی کرده‌اند. یک دانشجوی پاکستانی گفته است افرادی که حتی یکدیگر را نمی‌شناسند، در شبکه‌های اجتماعی جنجال به راه می‌اندازند؛ این در حالی است که دوستان نزدیک او در ژاپن نسبت به باورهای دینی‌اش برخوردی فهم‌پذیر دارند. از سوی دیگر، میچیتو اوهاشی، پژوهشگر مهمان مؤسسه همزیستی چندفرهنگی در دانشگاه استان آیچی، گفته است مسائل محلی به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر می‌شود و همین امر، گسترش اضطراب و بدبینی را آسان‌تر می‌کند. او همچنین تأکید کرده که قوانین و مقررات مربوط به مهار گفتار نفرت‌پراکن، هرچند بی‌تأثیر نبوده، اما هنوز بازدارندگی کافی ندارد و لازم است جامعه محلی با مسلمانان نه صرفاً بر اساس هویت دینی آنان، بلکه به‌عنوان انسان‌ها و افراد واقعی مواجه شود.

