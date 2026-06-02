به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تأیید حکم انتصاب «رومن گافمن» به ریاست سازمان اطلاعات خارجی موساد از سوی دیوان عالی رژیم صهیونیستی، یکی از مقامهای بلندپایه این سازمان جاسوسی، استعفای خود را اعلام کرد. این روند در حالی است که تنشها و اختلافات در ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه تشدید شده است.
طبق نقل شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، رئیس بخش روابط خارجی «موساد» موسوم به «تِوال» با نام اختصاری «د»، پس از نهایی شدن انتصاب «رومن گافمن» تصمیم به کنارهگیری گرفت. بخش «توال» مسئول هماهنگی با دستگاههای اطلاعاتی خارجی و مدیریت کانالهای ارتباطی با کشورهایی است که رژیم صهیونیستی روابط رسمی با آنها ندارد.
وی بیش از دو دهه در موساد فعالیت داشت و از چهرههای برجسته این سازمان محسوب میشد، همچنین از مهمترین گزینههای جانشینی «داوید بارنیع»، رئیس سابق موساد به شمار میرفت. این مقام همچنین از بنیانگذاران واحد امنیت سایبری موساد بوده و در سالهای اخیر در مذاکرات غیرمستقیم در خصوص تبادل اسرا و آتشبس در غزه نقش داشته است.
شبکه ۱۲ در ادامه گزارش خود عنوان کرد که پیش از آغاز رسمی فعالیت گافمن نیز برخی مقامهای ارشد موساد نسبت به انتخاب وی انتقاد داشتهاند و انتظار میرود در پی این انتصاب، افراد دیگری نیز از سمتهای خود کنارهگیری کنند.
بر اساس این گزارشها، بخش قابل توجهی از مدیران ارشد موساد از انتصاب یک گزینه داخلی حمایت میکردند و معتقد بودند مدیریت یک نهاد عملیاتی و مخفی باید به فردی سپرده شود که از درون این سازمان برخاسته و با ساختار و شیوههای کاری آن آشنایی کامل داشته باشد؛ با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در راستای منافع شخصی و اهداف سیاسی خود وی را انتخاب کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که موساد پس از جنگ غزه، در یکی از حساسترین دورههای فعالیت خود در سالهای اخیر قرار دارد و با چالشهای امنیتی و سیاسی متعددی مواجه است.
رومن گافمن از امروز (سهشنبه) به طور رسمی ریاست موساد را برعهده گرفته و جانشین داوید بارنیع شده است که دوره پنجساله مسئولیتش به پایان رسیده است.
