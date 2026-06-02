به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد شب گذشته در محفل معارفی شام میلاد امام هادی علیه‌السلام در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها، اظهار داشت: بهترین ذکر، دعا و توسل، صلوات بر محمد و آل محمد(ص) است و امام صادق(ع) فرمودند در میزان کسی حسنه‌ای سنگین‌تر از صلوات بر محمد و آل محمد(ص) نیست.

وی با بیان اینکه در ایام خیلی مهمی قرار داریم، عنوان کرد: از عید قربان تا عید مباهله یکی از مهم‌ترین ایام است و امشب شام میلاد باسعادت امام هادی(ع) است.

فرحزاد با اشاره به اینکه اگرچه در آستانه سالروز رحلت امام و در غم ازدست‌دادن رهبر شهیدمان هستیم؛ ولی باید جشن‌های غدیر را پررنگ برگزار کنیم، عنوان کرد: به‌خاطر اهل‌بیت(ع) در این ایام باید هرچه که می‌توانیم خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه امام هادی(ع) دو یادگار ارزشمند برای ما گذاشتند، خاطرنشان کرد: یکی از این یادگارها دعای جامعه کبیره است که از دور و نزدیک و در تمام ایام می‌توانید بخوانید.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها ادامه داد: در این دعا می‌خوانیم آن‌هایی که ولایت امیرالمومنین(ع) را می‌پذیرند، خدای متعال معلم آن‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اگر از ولایت اهل‌بیت(ع) پیروی کنیم، تمام اعمال ما تبدیل به حسنه خواهد شد، تصریح کرد: ولایت‌پذیری باید در سبک رفتار و گفتار ما اثرگذار باشد و تمام کار ما اهل بیتی(ع) شود.

فرحزاد با بیان اینکه غدیر نتیجه زحمات تمام انبیا است، یادآور شد: غدیر آن‌قدر مهم است که اگر صدها سال نیز در مورد آن صحبت کنیم، بازهم کم است.

وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) که جان پیامبر(ص) بودند با حضرت محسن(ع) فدای راه ولایت، غدیر و امیرالمؤمنین(ع) شدند، بیان کرد: خداوند پس از غدیر خم برای احدی بهانه و عذر باقی نگذاشت و حجت را بر همه تمام کرد.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها افزود: حضرت زهرا(س) فرمودند اگر مردم غدیر را احیا می‌کردند و نقض پیمان نمی‌کردند، هیچ جنگ، خون‌ریزی، فحشا، منکر، ربا، نزول، فقر، طلاق، دعوا و … نبود.

وی با بیان اینکه تمام جنایات به‌خاطر این است که در ولایت کوتاهی کردیم، گفت: غدیر مقدمه ظهور امام‌زمان(عج) است و پیامبر(ص) نیز در خطبه غدیر ۱۲ مرتبه از حضرت حجت(عج) یاد کرده است.

فرحزاد با اشاره به اینکه تبلیغ غدیر جزو اصول دین است، اظهار داشت: توحید، نبوت و معاد با ولایت تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه عیدی دادن روز غدیر صدهزار برابر عیدی دادن دیگر ایام اجر و ثواب دارد، مطرح کرد: در روایات آمده است که در این روز باید دل هر مرد و زن مؤمن را شاد کنید.

