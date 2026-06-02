به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین هدایت طی سخنانی در محفل کرسی تلاوت فاطمی حرم بانوی کرامت با اشاره به میلاد امام هادی علیه‌السلام اظهار داشت: امام هادی علیه‌السلام در قالب سه زیارت مهم جامعه کبیره، زیارت غدیریه و زیارت مطلقه پنجم حضرت علی علیه‌السلام اسراری را در عالم هستی بیان نموده است.

وی افزود: تمامی این زیارات منطبق با قرآن است؛ چراکه در زیارت جامعه کبیره، زیارت غدیریه و زیارت مطلقه پنجم امیرالمؤمنین(ع) هم آیات قرآن به‌صراحت ذکر شده و هم به بسیاری از آیات اشاره شده است.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: حقیقت امامت بزرگ‌ترین نعمت برای بشریت است و امام هادی علیه‌السلام در این سه زیارت به این نعمت اشاره کرده است.

وی خاطرنشان کرد: امام هادی علیه‌السلام در این زیارات گوهرهایی را بیان نموده است که لازم است معرفت صحیح به این گوهرها ایجاد شود.

هدایت یادآور شد: کسی که خدا را بشناسد به هدف خلقت که همان عبودیت است خواهد رسید و یکی از راه‌های شناخت خداوند درک و فهم زیارت جامعه کبیره است.

وی در ادامه گفت: ما هر روز در نمازهای یومیه در سوره حمد درخواست هدایت به سمت صراط مستقیم را داریم که امام هادی علیه‌السلام می‌فرماید ما اهل‌بیت(ع) همان صراط مستقیم هستیم.

حجت‌الاسلام هدایت اظهار داشت: انکار امام معصوم و هدایت‌گر حقیقی در جامعه باعث می‌شود انسان به غضب الهی دچار شود و طبق فرمایش امام هادی علیه‌السلام هر کسی از دامن اهل‌بیت(ع) دستش کوتاه شود از صحنه حقیقت عالم حذف خواهد شد.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: امام هادی علیه‌السلام آیات قرآن را با نگاه اهل بیتی در زیارت جامعه کبیره تفسیر نموده‌اند و حقیقت را برای بندگان روشن کرده‌اند.

..........................

پایان پیام