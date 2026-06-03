به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جناب آقای دکتر حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور و هیئت همراه به منظور دیدار با مسئولان نهادهای حوزوی جهت بررسی مسائل پیرامون حوزه و دولت و نظام جمهوری اسلامی به قم سفر کردند و در جامعه الزهرا سلاماللهعلیها حضور یافتند.
آقای حاجی میرزایی به همراه مهندس بهنامجو استاندار قم و حجتالاسلام عماد مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت در ابتدای ورود به جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در مزار شهدای گمنام این مؤسسه علمی حوزوی حضور یافتند و با ادای احترام به این اسوههای ایثار و مقاومت و قرائت فاتحهای، با آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمهاللهعلیه تجدید پیمان بستند.
در ادامه، نشستی با حضور مسئولان و مدیران نهادهای حوزوی و اساتید و محققان فعال در عرصههای مختلف در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برگزار شد و حجتالاسلاموالمسلمین عماد به عنوان دبیر نشست به معرفی حاضران در نشست پرداخت.
این نشست با هدف بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با حوزههای علمیه، تعاملات میان حوزه و دولت و همچنین تبیین راهکارهای تقویت همکاریها در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی برگزار شد.
انقلاب اسلامی، یک «نظام شخصمحور» نیست، بلکه بر مدار «مکتب» و «ولایت» استوار است
سرکار خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این نشست، ضمن خیرمقدم به همه میهمانان و فرهیختگان حاضر در نشست و گرامیداشت دهه امامت و ولایت و همزمان آن با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، عنوان کرد: وظیفه داریم از حماسه آفرینی و اقتدار و استقامت مثال زدنی ملت ایران در دوران جنگ رمضان و در این روزها، در کنار سلحشوری همه مسئولان کشوری و لشگری و نیز تلاشها و خدمات دولت محترم قدردانی کنیم.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به آیه مبارکه «اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی»، تصریح کرد: به بیان رهبر معظم شهید، تصریح به این معنا است که این نعمت اسلام، هدایت و نعمت نشان دادن صراط مستقیم به جامعه بشریت، آن وقتی تمام و کامل میشود که نقشه راه برای بعد از پیغمبر هم معین باشد.
برقعی تأکید کرد: رهبرحکیم و شهیدمان با سخنرانیهای روشنگر، آیندهنگرانه، نظری، کاربردی و با صلابت، تبیینی عمیق از نسبت حق و باطل در جهان معاصر ارائه دادند و با ایستادگی و سلوک کمنظیر در برابر نظام سلطه، معادلات قدرت و پیشرفتِ صرفاً مادی و دنیوی را به چالش کشیدند.
وی خاطرنشان کرد: تحولات پس از واقعه شهادت ایشان و جنگ رمضان، بار دیگر حقیقتی بنیادین را آشکار ساخت که انقلاب اسلامی، یک «نظام شخصمحور» نیست، بلکه بر مدار «مکتب» و «ولایت» استوار است.
طراحی و اجرای کلانبرنامه «چله اقتدار و استقامت» در جامعه الزهرا سلاماللهعلیها
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در ادامه بیان داشت: این مؤسسه علمی حوزوی در کنار تلاشهای همه نهادهای علمی و اجرایی کشور، بهعنوان بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان تشیع و به عنوان یک نهاد علمی ملی و بین المللی با زنجیره معنادار و هدفمند از مهدکودک تا سطوح عالی علمی، تحقیقاتی و تبلیغیِ حوزوی و دانشگاهی، در این ایام، با طراحی و اجرای کلانبرنامه «چله اقتدار و استقامت»، کوشید تا این فقدان عظیم را به یک جریان عمیق علمی، فرهنگی و تبیینی تبدیل نماید.
برقعی افزود: در این چارچوب، نامگذاری هدفمند روزها، تولید نظاممند یادداشتهای علمی و محتوای چندرسانهای، شکلگیری حلقههای تبیینی در همه معاونتها و تمام بخشهای جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، گسترش فعالیتهای تبلیغی، کنشگری، رسانهای، سلامتی، مشاورهای، امدادی، برپایی موکبهای رسمی و تشکلی طلاب و اساتید و غیره توسط قرارگاه بانوان حوزه در معاونت فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا با شبکه سازی درون مجموعه ای و تعاملات برون مجموعه ای، بستری برای بازتولید گفتمان رهبری در سطح نخبگانی و عمومی فراهم ساخت.
وی گفت: پیشکسوتی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در حوزههای علمیه خواهران و نیز پیشکسوتی بینالملل جامعه الزهرا سلاماللهعلیها به همراه تجربه و تمرکزبخشیِ مناسب برای طلاب بین الملل از مهد، سرا، مرکز زبان فارسی، دورههای کوتاه مدت معارفی و مهارتی تا سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی، زمینهساز فعالیتهای متنوعی در طول چهار دهه بوده که در نمایشگاه چهل سالگی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها ارائه شده بود.
جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و حوزه علمیه خواهران در بزنگاههای تاریخی، نقشآفرینی مؤثری در ایجاد جریان کنشگری و راهبری دارند
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها بیان داشت: تحلیل فعالیتها و دستاوردهای ملی و بینالملل این مؤسسه علمی حوزوی با عنایت به سیر تطور ۴ دهه؛ در راستای تصمیمسازی و تصمیمگیری مناسب برای آینده، مورد عنایت بوده و دغدغه جهتگیریهایِ «تمدنی» در کنشهای «بین المللی» بخصوص از جنگ تحمیلی سوم، اکنون به صورت هدفمندتری در حال پیگیری است که گزارش نمونههای آن در کانال مخصوص بین الملل قابل مشاهده است.
وی افزود: مجموعه این تلاشها و فرآیند آن، نهتنها به تعمیق فهم مفاهیم بنیادین انقلاب انجامید؛ بلکه نشان داد که جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و حوزه علمیه خواهران، ظرفیت آن را دارد که در بزنگاههای تاریخی، نقشآفرینی مؤثر در «تولید معنا»، «هدایت فکری»، «آفرینش شور و شعور توأمان»، «موجسازی و ایجاد جریان کنشگری و راهبری» ایفا نماید.
برقعی بیان داشت: با وجود همه این فعالیتها، بایستی به دنبال تدبیر منظومه معرفتی، الهیاتی، عملیاتی، گفتمانسازی برای دوران پساجنگ در عرصههای مختلف باشیم. بایستی همگرایی سازمانیافته، با بسیج درونیِ ظرفیتهای خود و ترابط با نهادهای برون مجموعهای ایجاد کنیم؛ به گونهای که این همگرایی به یک کانون اثرگذار در تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی حقیقی و قوّتِ انسجام گفتمانی انقلاب اسلامی، تبدیل شود.
وی با اشاره به قابلیتهای جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در عرصههای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی، کنشگری، مشاورهای، هنری، رسانهای، مدیریتی و غیره تصریح کرد: نیاز جامعه امروز، تدبیر چندوجهی و چندمنظوره برای پرورش، کارکرد و دستاوردهای حوزه و روحانیت به ویژه در عرصه بانوان است.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخت و به مواردی چون مدیریتهای تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و کنشگری، تنوعبخشی به الگوهای نهادینهسازی و توسعه فرهنگ تبلیغ و کنشگری، ایجاد هوّیتهای جمعی، بهینهسازی حرکتهای تشکیلاتی، اعتباربخشی به تشکلهای طلبگی و تقویت شبکههای همافزا با عضویت و یا راهبری بانوان طلبه، ارتباطات مؤثر با وزارت آموزش و پرورش، تلاش برای تحقق و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با «طرح حسیبا»، تربیت طلاب توانمند در عرصههای ادبی، هنری، رسانه ای و غیره، تمرکز بر تربیت «مبلغ مشاور»، شبکه «مبلغان مسجدمحور، محله محور، دانشجویی و دانش آموزی»، شبکه «احیاگران جلسات خانگی قرآن» و غیره اشاره کرد.
برقعی در پایان از آمادگی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها برای مشارکت و همکاری نهادهای علمی در همایش کتاب سال بانوان، برگزاری رویدادهای مشترک زبان فارسی، آمادگی برای تعریف پروژههای پژوهشی مشترک با قابلیت دستاوردهای چندمنظوره در مباحث سیاست گذاری فرهنگی بین الملل، گفتگوهای بین ادیانی و غیره و همچنین برگزاری برنامههای مشترک و استفاده از ظرفیتهای ورزشی با رویکرد فرهنگی برای تبلیغ متفاوت دینی خبر داد.
در ادامه، مسئولان نهادهای حوزوی از جمله حجتالاسلاموالمسلمین علیزاده مدیر حوزههای علمیه خواهران، حجتالاسلاموالمسلمین ملکی، قائم مقام مدیر حوزههای علمیه، حجتالاسلاموالمسلمین مسجدجامعی، حجتالاسلاموالمسلمین زیبایی نژاد، حجتالاسلاموالمسلمین کافی، حجتالاسلاموالمسلمین ملک دار، حجتالاسلاموالمسلمین شمس، حجتالاسلاموالمسلمین پورحسین، جناب آقای اکبری، جناب آقای مکارم و غیره به بیان دغدغهها و مسائل پیرامون مسائل کشور پرداختند و پیشنهاداتی را نیز ارائه دادند.
جوهره ملی ما به انقلاب اسلامی و نظام وفادار هستند
جناب آقای حاجی میرزایی در این نشست، با بیان اینکه این ایام نشان داد که جوهره ملی ما به انقلاب اسلامی و نظام وفادار هستند، تصریح کرد: این جنگ تحمیلی نشان داد که وقتی پای دفاع از انقلاب و اسلام و کشور به میان میآید، مردم در صحنه هستند و نقش آفرینی میکنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور در جریان دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای مطرح شده از سوی مدیران و مسئولان حوزوی قرار گرفت و درباره موضوعات ارائه شده به بیان نکاتی پرداخت.
..........................
پایان پیام
نظر شما