به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی شامگاه پنجشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ در یادواره شهدای رحیمآباد شهرستان رودسر که در مسجد جامع این بخش برگزار شد، با گرامیداشت دهه امامت و ولایت، عید غدیر خم و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین اقدامات در جامعه اسلامی آن است که حرکتهای فرهنگی، اجتماعی و انقلابی از مسجد آغاز شود؛ زیرا مسجد سنگر معارف دین، اعتقادات، اخلاق، احکام الهی و آگاهیبخشی نسبت به وظایف و تکالیف اجتماعی است.
وی با اشاره به نقش تاریخی مسجد در شکلگیری حرکتهای مردمی افزود: هرگاه مردم نسبت به شرایط زمانه خود شناخت دقیق، عمیق و جامع پیدا کنند، در میدان حضور مییابند و شور و حماسه خود را به نمایش میگذارند.
غدیر؛ معرفی بهترین انسان برای مدیریت جامعه
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه واقعه غدیر معرفی بهترین انسان برای امامت و مدیریت جامعه بود، گفت: خدای متعال در غدیر امیرالمؤمنین علی(ع) را به عنوان برترین فرد برای هدایت امت اسلامی معرفی کرد و این انتخاب الهی بر پایه شایستگی، عدالت، عقلانیت و معنویت بود.
وی تصریح کرد: اسلام غدیری، اسلام عدالتخواهی، عقلانیت، معنویت، حمایت از مظلومان و مقابله با ستمگران است؛ اسلامی که نه سلطهگر است و نه سلطهپذیر.
آیتالله رمضانی با اشاره به بیعت عمومی مردم با امیرالمؤمنین(ع) در غدیر افزود: پیامبر اکرم(ص) پس از اعلام ولایت حضرت علی(ع)، سه روز در غدیر ماندند تا مردم به صورت فردی با آن حضرت بیعت کنند؛ این موضوع نشاندهنده نقش مردم در سرنوشت جامعه اسلامی است.
امام خمینی(ره) اسلام غدیری را احیا کرد
وی با تشریح شرایط جامعه ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از انقلاب، دین جایگاه اجتماعی و سیاسی نداشت و تلاشهای گستردهای برای حذف یا محدود کردن نقش دین در عرصههای اجتماعی صورت میگرفت.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) خاطرنشان کرد: یک جریان به دنبال حذف کامل دین از جامعه بود و جریان دیگر تلاش میکرد دین را به امور فردی محدود سازد و آن را از عرصه سیاست و مدیریت اجتماعی کنار بگذارد.
وی افزود: امام خمینی(ره) به عنوان دانشآموخته مکتب غدیر، اسلام ناب و اسلام غدیری را احیا کرد و نشان داد که دین توانایی اداره جامعه و تشکیل حکومت را دارد.
آیتالله رمضانی گفت: امام راحل به ملت ایران آموخت که «ما میتوانیم» و ثابت کرد اسلام نهتنها ظرفیت اداره جامعه را دارد بلکه میتواند تمدنساز و تحولآفرین باشد.
انقلاب اسلامی معجزه تاریخ معاصر است
وی انقلاب اسلامی را «معجزه تاریخ» توصیف کرد و گفت: در زمانی که نظریهپردازان غربی پایان انقلابهای دینی را اعلام کرده بودند، انقلاب اسلامی بر پایه آموزههای دینی شکل گرفت و تمام معادلات سیاسی جهان را برهم زد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: هیچکس باور نمیکرد انقلابی بر اساس آموزههای اسلام شکل بگیرد و نظامی دینی را در برابر قدرتهای جهانی مستقر کند، اما ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) این معجزه را رقم زد.
وی با اشاره به تجربه استعمار ملتهای مختلف جهان اظهار کرد: قدرتهای استکباری طی قرون گذشته تلاش کردند اراده ملتها را نابود کنند و آنان را به بردگی بکشند، اما امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به ملتها آموختند که اراده ملتها میتواند تاریخساز و تحولآفرین باشد.
آیتالله رمضانی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی احیای اعتماد به نفس ملی و اثبات توانایی ملتها برای ایستادگی در برابر سلطهگران است.
جمهوری اسلامی نه سلطهگر است و نه سلطهپذیر
وی با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی اظهار کرد: امام خمینی(ره) نظامی را بنیان نهاد که نه سلطهگر است و نه سلطهپذیر و این مهمترین درس مکتب غدیر برای عصر حاضر است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: بسیاری از کشورهای اسلامی امروز گرفتار وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر استقلال و مقاومت توانسته است عزت ملی خود را حفظ کند.
وی یادآور شد: در حالی که طی دو قرن گذشته بخشهای گستردهای از سرزمین ایران بر اثر ضعف حاکمان از کشور جدا شد، ملت ایران در دوران دفاع مقدس اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.
آمریکا در بحرانهای عمیق داخلی گرفتار است
آیتالله رمضانی با اشاره به مشکلات اجتماعی و فرهنگی آمریکا گفت: امروز آمریکا با بحرانهای متعدد اخلاقی، خانوادگی، امنیتی و اجتماعی مواجه است و کشوری که در حل مشکلات داخلی خود ناتوان است، صلاحیت مدیریت ملتهای دیگر را ندارد.
وی افزود: دنیای اسلام هیچ نیازی به مدیریت قدرتهای استکباری ندارد و ملتهای مسلمان قادرند بر اساس ارزشهای اسلامی مسیر پیشرفت و عزت خود را دنبال کنند.
وحدت و انسجام ملی مهمترین نیاز امروز کشور است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر چیز وحدت و انسجام ملت ایران را هدف قرار دادهاند و به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان و نیروهای انقلابی هستند.
وی افزود: همه باید توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حفظ وحدت و همبستگی را به عنوان یک تکلیف دینی مورد توجه قرار دهند.
آیتالله رمضانی با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب و دفاع از کشور گفت: ملت ایران بار دیگر نشان داد که در سختترین شرایط نیز در کنار نظام اسلامی ایستاده است و همین حضور مردمی بزرگترین سرمایه انقلاب به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان نیز باید با تلاش مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، پاسخ شایستهای به این همراهی و وفاداری ملت بدهند.
پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به محمد بن حنفیه گفت: حضرت فرمودند «کوهها از جای خود کنده میشوند اما تو از جای خود حرکت نکن»؛ این توصیه درس استقامت، پایداری و ایستادگی در مسیر حق است.
وی تأکید کرد: پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق، اسلام و ملتهای مقاوم خواهد بود و ملت ایران با حفظ ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد.
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