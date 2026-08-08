به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان، همزمان با سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: یکی از اقدامات این شورا، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و هماهنگی برای برگزاری مناسبت‌های مختلف ملی، مذهبی، تاریخی و انقلابی است.

وی با اشاره به برگزاری تجمع‌های مردمی در ماه‌های گذشته افزود: یکی از برنامه‌هایی که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای آن برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام داد، همین تجمع‌های شبانه بود که مردم عزیز بیش از پنج ماه و بیش از ۱۵۰ شب در خیابان‌ها حضور پیدا کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: ما نیز در کنار مردم، بیش از پنج ماه و هر شب در خیابان‌ها، میادین و نقاط مختلف شهر و همچنین در شهرستان‌های استان حضور داشتیم و شاهد بودیم که مردم با وجود شرایط گوناگون، حضور خود را حفظ کردند.

تقدیر از همراهی مردم؛ اقدامی دشمن‌شکن

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان با قدردانی از همراهی مردم در این برنامه‌ها گفت: این حضور گسترده، پررنگ و تاثیرگذار، اقدامی دشمن‌شکن بود و موجب شد دشمنان انقلاب مایوس شوند و در مقابل، رزمندگان اسلام و نیروهای نظامی و انتظامی، روحیه و دلگرمی بیشتری پیدا کنند.

وی تاکید کرد: مردم با حضور خود در این تجمع‌ها، به نیروهای نظامی و انتظامی در ایجاد امنیت درون‌شهری کمک کردند و با حضورشان، رعب و وحشت را در دل دشمنان ایجاد نمودند.

خنثی‌سازی توطئه‌ها با استقامت مردم

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس، با اشاره به تاثیر حضور مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: دشمنان در برابر استقامت، پایداری و تاب‌آوری مردم به زانو درآمدند و حتی به این واقعیت اعتراف کردند که مردم ایران با ایستادگی خود، اجازه‌ی تحقق اهداف دشمن را نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان اضافه کرد: البته در این مسیر، مردم، نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان، همگی در کنار یکدیگر نقش خود را ایفا کردند و این همراهی و همدلی، عامل مهمی در مقابله با برنامه‌های دشمن بود.

ادامه تجمع‌ها تا زمان صلاحدید رهبری

وی با اشاره به ادامه‌ برگزاری تجمع‌های شبانه بیان کرد: این تجمع‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و به خواست رهبر معظم انقلاب و تا زمانی که ایشان صلاح بدانند، مردم در صحنه حضور خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: مردم همیشه نشان داده‌اند که هر زمان نیاز باشد، در میدان حضور پیدا می‌کنند و تابع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هستند.

گستردگی تجمع‌ها در محله‌ها و نقاط مختلف

وی با اشاره به مشاهدات خود از حضور مردم در سطح شهر، خاطرنشان کرد: در بسیاری از خیابان‌ها و مناطق مختلف، شاهد برگزاری تجمعات مردمی هستیم؛ تجمعاتی که در برخی نقاط کوچک‌تر و محله‌ای و در برخی نقاط گسترده‌تر برگزار می‌شود و این حضور همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: این شورا با سازمان تبلیغات اسلامی تفاوت دارد و این دو نهاد نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ۱۲ مرداد سال ۱۳۵۹ با فرمان امام خمینی(ره) تاسیس شد و ماموریت آن، هماهنگی، سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های مختلف ملی، مذهبی، تاریخی و انقلابی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: برنامه‌هایی مانند راهپیمایی‌ها، مراسم‌های ملی و انقلابی، مناسبت‌های دهه‌ فجر و دیگر برنامه‌های مرتبط با انقلاب اسلامی، در حوزه‌ فعالیت این شورا قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نیز مجموعه‌ای مستقل است که بیشتر در زمینه‌ فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، برگزاری کلاس‌های قرآن، آموزش‌های دینی و برنامه‌های مذهبی و فرهنگی فعالیت می‌کند و وظایف آن با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متفاوت است.