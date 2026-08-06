به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان نشستی که هفته گذشته در اقامتگاه «کمپ دیوید» برگزار شد، ترامپ از «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا خواست درباره ارائه اطلاعات نادرست پیرامون کاهش شدید ذخایر مهمات توضیح دهد.
به نوشته واشنگتنپست، هگست در آغاز جنگ از حامیان اصلی گزینه نظامی بود و با وعده دستیابی به پیروزی سریع، ترامپ را به آغاز عملیات متقاعد کرده بود، اما فرسایش ذخایر تسلیحاتی و افزایش هزینههای جنگ، دولت آمریکا را ناچار به بازنگری در گزینههای نظامی کرده است.
این گزارش همچنین مدعی است کاهش ذخایر موشکهای دوربرد «تامهاوک»، سامانههای پدافندی «پاتریوت» و «تاد» از مهمترین عوامل عقبنشینی ترامپ از اجرای حملات گستردهتر علیه ایران در روزهای اخیر بوده است.
به ادعای واشنگتنپست، ارتش آمریکا تنها در ماه نخست جنگ بیش از ۸۵۰ فروند موشک تامهاوک، بیش از هزار موشک رهگیر پاتریوت و تاد و بیش از یکهزار و ۳۰۰ موشک بالستیک تاکتیکی مصرف کرده که بخش قابل توجهی از ذخایر نظامی این کشور را کاهش داده است.
واشنگتنپست همچنین به نقل از منابع خود گزارش داد که ذخایر موشکهای «ATACMS» نیز به سطحی بسیار پایین رسیده؛ موضوعی که همزمان با ادامه نیاز آمریکا به ارسال این تسلیحات برای اوکراین، چالش تازهای برای پنتاگون ایجاد کرده است.
به نوشته این روزنامه، جبران کمبود برخی از مهمات ممکن است تا دو سال زمان ببرد، هرچند برنامههایی برای افزایش ظرفیت تولید تسلیحات در آمریکا آغاز شده است.
در مقابل، کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا این گزارش را رد کردند. «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید، مطالب منتشرشده را «نادرست» خواند و تأکید کرد که ترامپ همچنان اعتماد کامل به وزیر دفاع خود دارد. «شان پارنل» سخنگوی پنتاگون نیز وجود هرگونه اختلاف داخلی یا ارائه اطلاعات گمراهکننده درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی را تکذیب کرد.
با این حال، واشنگتنپست مدعی شد تداوم جنگ، افزایش هزینههای آن و پیچیدگیهای امنیتی در تنگه هرمز، بر میزان اعتماد ترامپ به وزیر دفاعش تأثیر گذاشته است.
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