جلد دوم کتاب «اعلام الهدایه» به زبان آذری ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد دوم کتاب «اعلام الهدایه» درباره امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام به زبان آذری ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، بیان مفصلی از زندگی‌نامه امام علی علیه‌السلام از کودکی تا شهادت و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره‌های مختلف زندگی ایشان است. به باور نگارنده، تنها شخصیتی که لیاقت جانشینی رسول خدا(ص) و سکان‌داری کشتی هدایت پس از ایشان را داشته، امام علی علیه‌السلام بوده است.

از نظر وی، امام علیه‌السلام تمام تلاش خود را برای دفع توطئه سقیفه به کار بست اما در نهایت به منظور حفظ مصالح اسلام از حق خود چشم‌پوشی کرد و بیش از دو دهه خلافت باطل را با صبر و رنج فراوان تحمل نمود.

به بیان نویسنده، سعی امام علیه‌السلام در دوره خلافت، تلاش در جهت برقراری سنت پیامبر اعظم(ص) و برقراری عدالت در جامعه بوده که موجبات مخالفت‌های برخی افراد فرصت‌طلب و زیاده‌خواه را فراهم نمود و همواره حکومت ایشان را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

وی در این کتاب علاوه بر اشاره به فضایل اخلاقی و مناقب آن حضرت، دوره‌های مختلف زندگانی و میراث علمی به جا مانده از ایشان را نیز منعکس کرده است.

اعلام الهدایه اثر سید منذر حکیم با همکاری عدی الغریباوری، از سوی گروهی از مترجمان به زبان آذری ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

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