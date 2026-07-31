به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، امیر سرتیپ خلبان ستاد مسعود جعفری امروز (جمعه نهم مرداد)، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشورمان گفت: مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام تجهیزات، امکانات و توانمندی‌های خود در اختیار ستادهای فرماندهی قرار دارد و گوش‌به‌فرمان فرمانده معظم کل قوا است.

وی افزود: دشمن از تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای همچون جنگنده‌های نسل پنجم، از جمله اف ۳۵ و موشک‌های پیشرفته برخوردار است و برخی کشورهای منطقه نیز به این تجهیزات دسترسی دارند، اما مهم‌تر از برخورداری از تجهیزات پیشرفته، اراده، جسارت و جرأت استفاده از این امکانات در برابر دشمن است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش اظهار کرد: با وجود فاصله فناوری میان تجهیزات ایران و دشمن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با توکل به خداوند و بدون هیچ‌گونه تردید از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با دشمن استفاده می‌کنند و هر زمان که انجام عملیات و پرواز لازم باشد، مأموریت خود را انجام خواهند داد و نتیجه آن، چه شهادت باشد و چه پیروزی، برای ملت ایران افتخار و پیروزی محسوب می‌شود.

روایت مأموریتی که با وجود رینگ پدافندی گسترده انجام شد

جعفری در ادامه با تشریح ابعاد یکی از مأموریت‌های عملیاتی نیروی هوایی در جنگ تحمیلی سوم و اشاره به پیچیدگی سامانه‌های پدافندی مستقر در اطراف پایگاه هدف، گفت: این مأموریت با آگاهی کامل از مخاطرات موجود و با شجاعت خلبانان انجام شد. مأموریتی که به پایگاه شهید دوران واگذار شده بود، از نظر عملیاتی یکی از سخت‌ترین مأموریت‌های نیروی هوایی محسوب می‌شد.

وی افزود: کارکنان پایگاه دوم شکاری، شهدای عزیز و مسئولان مربوطه پیش از اجرای عملیات، مسیر پرواز را به‌طور کامل بررسی کرده بودند و از رینگ پدافندی پایگاه هدف اطلاع کامل داشتیم. همچنین به دلیل وجود آب در بخش عمده مسیر، محدودیت‌هایی نیز در تقرب به هدف وجود داشت.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: متخصصان این حوزه به‌خوبی می‌دانند که پنهان ماندن جنگنده بر فراز آب بسیار دشوار است، زیرا سامانه‌های راداری دشمن قادر هستند از فاصله‌های بسیار دور جنگنده‌ها را شناسایی کنند.

پرواز در ارتفاع کمتر از ۳۰ متر برای جلوگیری از شناسایی

جعفری با اشاره به روحیه و آمادگی خلبانان حاضر در این عملیات تصریح کرد: خلبانان و اعضای دسته پروازی که از شیراز اعزام شدند، با اطلاع کامل از میزان خطرات موجود، این مأموریت را با شجاعت و از خودگذشتگی پذیرفتند.

وی اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده در ستاد، خلبانان باید در تمام طول مسیر در ارتفاع کمتر از ۳۰ متر پرواز می‌کردند و دقیقاً نیز همین شیوه را اجرا کردند، زیرا در غیر این صورت احتمال شناسایی و هدف قرار گرفتن آنان بسیار بالا بود.

جعفری با اشاره به عملیات تاریخی شهید عباس دوران گفت: خلبانان پایگاه شهید دوران نیز مأموریتی دوران‌گونه را به انجام رساندند؛ همان‌گونه که شهید دوران در سال ۱۳۶۱ با اجرای عملیات خود معادلات امنیتی بغداد را بر هم زد و برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد را تحت تأثیر قرار داد.

مقایسه مأموریت با عملیات تاریخی شهید عباس دوران

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به عملیات تاریخی شهید عباس دوران اظهار کرد: خلبانان پایگاه شهید دوران نیز مأموریتی دوران‌گونه را به انجام رساندند؛ همان‌گونه که شهید دوران در سال ۱۳۶۱ با اجرای عملیات خود، معادلات امنیتی بغداد را بر هم زد و برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: در آن مقطع، بغداد از رینگ پدافندی بسیار قدرتمندی برخوردار بود و به دلیل استقرار سامانه‌های موشکی اهدایی شرق و غرب، نزدیک به دو سال هیچ جنگنده‌ای امکان نزدیک شدن به این شهر را نداشت، اما شهید دوران با موفقیت این مأموریت را به انجام رساند.

جعفری با اشاره به شرایط امروز منطقه تصریح کرد: سامانه‌های پدافندی مستقر در اطراف پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه، از جمله سامانه‌های پاتریوت، در مقایسه با سامانه‌های پدافندی عراق در دوران جنگ تحمیلی از فناوری پیشرفته‌تری برخوردار هستند.

وی ادامه داد: سامانه پاتریوت تنها برای رهگیری هواپیماها طراحی نشده است، بلکه توانایی کشف، هشدار و مقابله با حملات موشکی را نیز دارد و به همین دلیل، اجرای عملیات هوایی علیه چنین مناطقی با دشواری‌های فراوانی همراه است.

۴ خلبان مأموریت را با موفقیت انجام دادند

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: چهار خلبان دلاور پایگاه شهید دوران با آگاهی کامل از شرایط و مخاطرات موجود، به دلیل مهارت بالای پروازی، سابقه حضور در رزمایش‌های مختلف و جایگاه آنان به‌عنوان معلم خلبان، اجرای این مأموریت را پذیرفتند.

جعفری افزود: این خلبانان با نهایت شجاعت و جسارت مأموریت خود را انجام دادند، پایگاه مورد نظر را هدف قرار دادند و مأموریت محوله نیروی هوایی را با موفقیت به پایان رساندند.

وی ادامه داد: با وجود موفقیت در اجرای عملیات، به دلیل استقرار رینگ پدافندی بسیار گسترده، تهدیدها در مسیر بازگشت نیز ادامه داشت و در نهایت هواپیماهای گشت هوایی نظامی دشمن موفق شدند هواپیماهای حاضر در این مأموریت را هدف قرار دهند.

خبر دقیقی از وضعیت ۳ خلبان دیگر ارائه نشده است

جعفری با تشریح جزئیات یکی از مأموریت‌های دشوار نیروی هوایی ارتش اظهار کرد: تاکنون کشور قطر به‌جز تحویل پیکر مطهر شهید کاظمی، هیچ خبر دقیقی از سرنوشت سه خلبان دیگر حاضر در این مأموریت ارائه نکرده است.

وی افزود: پیگیری وضعیت این سه خلبان از سوی نیروی هوایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت امور خارجه همچنان در دستور کار قرار دارد و تاکنون تنها پیکر مطهر شهید کاظمی پس از پنج ماه به کشور بازگردانده شده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: پس از انتقال پیکر این شهید والامقام به کشور، مراحل استقبال و شناسایی انجام شد و امروز نیز پیکر مطهر وی در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز به خاک سپرده خواهد شد.