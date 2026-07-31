به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حزب‌الله لبنان اعلام کرد ارتش اسرائیل همچنان به نابودی زیرساخت‌ها و ضروریات زندگی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد تا مانع بازگشت ساکنان این مناطق به روستاهای خود شود.

روابط رسانه‌ای حزب‌الله در بیانیه‌ای، مسئولیت ادامه «جنایت‌های رژیم صهیونیستی»را متوجه «همدستی» دولت لبنان دانست.

حزب‌الله همچنین از دولت لبنان خواست از بی‌توجهی به مطالبات مردم دست بردارد.

در این بیانیه آمده است اگر دولت لبنان توان انجام وظایف خود را ندارد، دست‌کم مانع استفاده مردم از حق مشروع خود برای دفاع از جان، سرزمین و حقوقشان نشود.

حزب‌الله همچنین از دولت لبنان خواست به مسئولیت‌های ملی و قانون اساسی خود عمل کرده و برای توقف عملیات تخریب اسرائیل اقدام کند.

این جنبش در پایان از جامعه جهانی خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و اسرائیل را به توقف حملات و خروج از تمامی اراضی اشغالی لبنان ملزم کند.

هرچند که لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند اما حملات و نقض آتش بس از سوی رژیم تل آویو همچنان ادامه دارد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است و منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

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