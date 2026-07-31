به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، آیتالله لطفالله دژکام امروز جمعه نهم مردادماه در خطبههای نماز جمعه شیراز با تأکید بر پیوند میان معنویت و اقتدار ملی، اظهار کرد: اراده پولادین ملت ایران که از دل مناجاتهای شبانه سرچشمه میگیرد، امروز به چنان قدرتی رسیده است که دشمنان در برابر آن هراساناند.
وی با اشاره به لزوم ایستادگی در برابر استکبار، به ایالات متحده آمریکا هشدار داد و تأکید کرد: آمریکاییها باید بدانند ورودشان به منطقه ما باید همراه با تابوتهایشان باشد.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه این اقتدار، تنها متکی به ابزارهای جنگی نیست، افزود: ابزار مهم است، اما اصل مطلب، قدرت اراده پولادین یک ملت است که عظمت و عزت الهی خود را به رخ دنیا میکشد. این قدرت از دل شب مردان خدا آغاز میشود؛ آنجا که شب مردان خدا، روز جهانافروز است. میایستد در برابر خدای متعال به مناجات، به ناله و به بندگی.
وی با نقد سیاستهای جنایتبار رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: نتانیاهوی جنایتکار برای حفظ مقامش چه میکند؟ هر وقت احساس میکند جایگاهش بهعنوان نخستوزیر لطمه میخورد، عدهای را میکشد و تنش ایجاد میکند تا او را تغییر ندهند. آیا دنیا میارزد که کسی چهار روز رئیس دنیا باشد؟ یزید سه سال حکومت کرد و یکی از بزرگترین جرایمش، به شهادت رساندن امام حسین(ع) است. واقعه حَرّه در مدینه چه بود؟ ظلمهایی که یزید کرد، آیا میارزید؟ کسانی که امروز مقابل شما ایستادهاند، از همان سنخ یزید هستند و برای اینکه چهار روز در دنیا ریاست داشته باشند، حاضرند هر غلطی بکنند. تنها چیزی که جلوی آنها را میگیرد، قدرت است. رهبر شهید انقلاب فرمود «ایران باید قوی شود»؛ این قدرت ایران است که میتواند جلوی این ظلمها را بگیرد.
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به مداخلات ترامپ در منطقه، خطاب به ملت ایران گفت: شما چراغ راه مقابله با استکبار شدهاید و این را همه میدانند و خود ترامپ ملعون هم میداند؛ به همین دلیل ناراحت است و میخواهد صدای این ملت را خاموش کند.
پیام شهادت خلبان کاظمی؛ نبرد تا پیروزی، نه سازش
نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به حضور پیکر مطهر شهید خلبان مجید کاظمی در مراسم نماز جمعه، گفت: امروز پیکر مطهر شهیدی اینجا است که وقتی هواپیمایش پرواز کرد، عظمت ایران، اسلام و تشیع را به همه دنیا نشان داد. امروز نیز پیکر شهیدش دوباره درسآموز است که ما میجنگیم، میمیریم، اما سازش نمیپذیریم.
آیت الله دژکام با خطاب قرار دادن شهید خلبان افزود: در وضعیتی به کرامت شهادت رسیدی که ضربهات را به دشمن زدهای و عملیاتت را انجام دادهای. شهادت کرامت و سعادت است برای هرکس که در مسیر حسین زهرا(س)، فریاد «هیهات منا الذله» سر دهد.
خباثت آل سعود در قبال مقدسات کعبه
وی در اداه به سخنان عبدالملک بدرالدین، رئیس حکومت یمن، جناب سید عبدالملک بدرالدین مبنی بر اینکه باید همه کشورهای اسلامی در رابطه با حاکمیت آل سعود تصمیم بگیرند، گفت: طبق اظهارات رئیس حکومت یمن، بنسلمان پرده خانه کعبه را هدیه به اپستین (Epstein) داده تا در مجالس عیاشی ببرد. این جسارت به ساحت مقدس کعبه که این خبیث و خاندان خبیثش کردهاند، مسلماً عقاب شدید و نکال دنیا و آخرت را برای آنها در پی خواهد داشت. ما مردم پیرو قرآن و همه کسانی که کعبه را مقدس میدانند و به سوی کعبه نماز میخوانند، نفرت خودمان را از این اعمال بیادبانه و خلاف مسلم دین اعلام میکنیم و از خدای متعال میخواهیم که آنها را نابود کند.
آیت الله دژکام ادامه داد: این هدیه دادن پرده خانه خدا و بردن آن به آن مجالس برای چیست؟ گاهی اوقات ذهنیت ما این است که کار روشنفکری شده است، اما بنده بر اساس برخی مطالعاتی که در رابطه با یهود دارم، به نظرم میرسد فقط این نیست. آنها برای عادیسازی برخی کارهای زشت، از سِحرها و انواع کارهای این سنخ بهره میبرند و گاهی میگویند یک چیز عزیز از طرف مقابل بیاورید تا بهواسطه آن و شیاطینی که به کار میگیرند، بخواهند صحنههایی را ایجاد کنند. صحبت عبدالملک بدرالدین را شنیدم و به نظرم رسید که در تمام کشورهای اسلامی و خود عربستان، بیحجابی و هتک حرمت نوامیس، بیشتر از اینجا شده است. جدای از تبلیغاتی که میکنند، احساسم این است که این پرده خانه کعبه را گرفتهاند تا غیرت دینی ما را کم کنند؛ غرضشان این بوده است.
وی بیان کرد: دشمنان دارند شیاطین را تحریک میکنند تا غیرت دینی در ما کمرنگ شود. اینکه چه کار باید بکنیم را مسئولین شهر میگویند. بنده نمیخواهم چیزی بگویم که رفتاری قانوناً یا از نظر سیاست درست است یا درست نیست. اما اینکه غیرت خود را فراموش کنیم، بدترین چیزی است که ممکن است، پیش بیاید.
آیت الله دژکام تأکید کرد: باید بدانیم که این رفتارها (کم کردن غیرت دینی) خلاف و گناه است و تلاشمان را برای جمع کردن این قضیه انجام دهیم. اما اقداماتی که میخواهد در فضای اجتماعی باشد، باید با هماهنگی مسئولین باشد و هیچکس کار سرخود نکند. با این حال، کار اخلاقی، فرهنگی، دینی، تذکر و مسئله گفتن تعطیل نشده و باید به جای خود باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در آخرالزمان که امروز است، فتنهها در حال شکلگیری است و باید همه چیز، از ریزِ کوچه و خیابان خودمان تا جنگ علیه آمریکا را مدیریت کنیم.
درسهای اربعین؛ قیام علیه جهالت و ضلالت
آیت الله دژکام در ادامه با اشاره به ایام اربعین، اظهار کرد: عمر سعد کشتههای لشکر خود را دفن کرد، اما بدن نازنین عزیز زهرا(س) را رها کرد و رفت. دشمن میخواست بگوید حسین(ع) به هیچجا نرسید، اما اربعین آمد و عکس آن را اعلام کرد؛ شهادت و تکهتکه شدن در راه خدا، برای دوستان خدا سعادت، کرامت، بزرگی و بزرگواری است. دشمن نباید به این خیال باشد که اگر دوستان اهل بیت(ع) را میکُشد، برای خودش چیزی کسب کرده است؛ در دنیا جز خواری و ذلت نصیب آنها نمیشود و در آخرت هم جهنم است. اما برای ما، چه بکُشیم و چه کشته شویم، عزت و عظمت است.
وی در مورد وظیفه انسانهای آزاد افزود: هر انسان آزادهای، وظیفه اخلاقی و دینی خود میداند که برای نجات انسانها از جهالت و گمراهی، آستین همت بالا بزند؛ ولو اینکه خودش به شهادت برسد، اما چراغی باشد فراراه انسانهای دیگر. اگر حسین(ع) شهید نمیشد، امروز خبری از دین نبود. امروز شهدای ما در این منجلاب انحراف که همه قدرتهای بزرگ جهانی ایجاد کردهاند، چراغ میشوند برای امتهای مختلف که برخیزید! باید در مقابل هر آنچه ظلم، پلیدی، و جریانهای انحرافی و ضلالت است، قیام کرد.
مسیر ایستادگی در مقابل ظلم، به پیروزی منتهی میشود
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با استناد به زیارت اربعین تأکید کرد: مسیر ایستادگی در مقابل ظلم، ستم و کفر، مسیری است که به پیروزی منتهی میشود. نباید کسی در دل ما وسوسهای ایجاد کند که معلوم نیست چه میشود. ما میدانیم چه میشود. ما شهادت میدهیم که خدای متعال، وعده پیروزی را که به امام حسین(ع) داده است، زیر پرچم مهدی آل محمد(ص) تحقق خواهد داد و دشمنان شما، آل ابیسفیانها، آلزیادها، آلمروانها، و زیاد و مروانهای روزگار ما، و منافقینی که به آمریکا میگویند ایران را بمباران کن تا ما خوش باشیم، خدای متعال به آتش غضب خودش خواهد سوزاند.
آیت الله دژکام با اشاره به جایگاه شیراز افزود: بسیاری از ما نمیتوانیم از نزدیک زائر امام حسین(ع) باشیم، اما حرکت ارزشمند گردهمایی اربعین حسینی بهویژه در شیراز که سومین حرم اهل بیت(ع) است، برگزار میشود. سه تن از امامزادگان بلافصل از فرزندان امام کاظم(ع) در این شهر هستند و هر کس به نیت زیارت امام حسین(ع) به زیارت این امامزادگان بیاید، ثواب زیارت آن حضرت را دارد.
وی اعلام کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای روز اربعین برنامهریزی کرده است که اعلام برنامهها خواهد شد اما همگی با هم باید آنچه را که وظیفه است برای امور سیاسی، نظامی و اقتصادی انجام دهیم.
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