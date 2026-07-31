شهید کاظمی با آگاهی از دشواری ماموریت، راه انجام وظیفه را برگزید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری جمعه در آیین تشییع پیکر مطهر شهید والا مقام امیر سرتیپ مجید کاظمی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، با گرامیداشت مقام شامخ شهدا گفت: شهید کاظمی به خوبی می‌دانست که ممکن است از این ماموریت بازنگردد، اما به واسطه تعهد و وفاداری عمیقی که به اسلام و ایران عزیز داشت، راه انجام وظیفه را برگزید و دلیرانه ماموریت خود را به انجام رساند.

وی افزود: این شهید والا مقام رفت تا تکلیف خود را ادا کند و در این مسیر، بازگشتی برای خود متصور نبود؛ از همین رو امروز نام و یاد او به عنوان مایه افتخار و عزت برای ملت ایران ثبت شده است.

استاندار فارس تصریح کرد: شهید امر سرتیپ مجید کاظمی پس از 40 سال، همان راهی را پیمود که شهید عباس دوران در ایام دفاع مقدس پیموده بود و همان کار بزرگی را انجام داد که شهید دوران در آن مقطع حساس تاریخ بر عهده گرفت.

امیری عنوان کرد: عظمت کار این شهید زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم او با وجود آگاهی از سرانجام این مسیر، مسئولیت خطیر خود را پذیرفت و با شجاعت، اخلاص و روحیه ایثار در میدان حاضر شد.

وی خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را تضمین کردند و بی‌تردید یاد و راه آنان همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.