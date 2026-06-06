به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی رحلت آیت الله العظمی حاج شیخ اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعه، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن آیت الله «مهدی هادوی تهرانی» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انما یخشی الله من عباده العلماء (فاطر، 28)

ارتحال مرجع بزرگ حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ اسحاق فیاض (رحمة الله علیه) موجب کمال تأسف و تاثرگردید.

بی شک افول این ستاره درخشان فقاهت از آسمان پر ستاره حوزه مبارکه نجف اشرف، ثلمه ای است که چیزی آن را جبران نمی کند.

ایشان شخصیتی کم نظیر بود که عمق دانش فقه را با روشن بینی و توجه به زمان و مکان تلفیق کرده و در فتاوای خویش تجسد بخشیده بود. این فقیه فرزانه تواضعی وصف ناشدنی داشت که هر که با ایشان ملاقاتی می کرد، شیفته این اخلاق می شد. ارتحال این عالم سترگ در عید بزرگ ولایت و امامت نوید همراهی این روح بلند با حضرات امامان معصوم علیهم السلام را دارد.

این جانب ضمن تسلیت این ضایعه اسفناک به حضور مقدس امام زمان عجل الله فرجه الشریف و تمامی مراجع عظام تقلید بویژه مراجع معظم نجف اشرف (دامت برکاتهم) و علما و فضلا وطلاب حوزه های علمیه به ویژه شاگردان عالی مقام ایشان و تمامی شیعیان به ویژه مردم خوب افغانستان و تمامی بازماندگان آن مرحوم به ویژه آقا زاده مکرمشان، برای آن فقیه دانشمند هم نشینی با محمد و آل محمد (علیهم السلام) و برای تمام بازماندگان و علاقمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد بی بدیل خواستارم.

مهدی هادوی تهرانی

قم آشیانه آل محمد (علیهم السلام)

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