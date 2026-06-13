به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیتالله العظمی شیخ اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان جهان، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) طی پیامی این ضایعه اندوهبار را به بازماندگان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفت.
پیام تسلیت توسط هیأتی از مدیران مجمع به ریاست حجتالاسلام والمسلمین شیخ محمدعلی معینیان، معاون بینالملل مجمع، همراه با حسن خاکرند، مشاور دبیرکل در حوزه کشورهای عربی، و حجتالاسلام آلایوب، نماینده و مدیر مجمع اهل بیت(ع) در عراق، به شیخ محمود فیاض، فرزند آن مرجع عالیقدر، تسلیم گردید.
این هیأت همچنین پیام تسلیت دبیرکل محترم مجمع و نیز رئیس بنیاد عاشورا را به خانواده آن مرحوم تقدیم کردند.
شیخ محمود فیاض ضمن دریافت پیام تسلیت دبیرکل، از ابراز تسلیت و همدردی تشکر کرد و فرمود: به آیتالله رمضانی سلام و تشکر و قدردانی ما را برسانید.
این هیأت در ادامه با حضور بر مزار آن مرحوم، به مقام والای وی با قرائت فاتحه ادای احترام نمودند.
همچنین این هیأت روز گذشته در مراسم ختم آن مرجع تقلید که در صحن حضرت امام علی(ع) برگزار گردیده بود، شرکت کردند و مراتب تسلیت دبیرکل مجمع را به طور شفاهی نیز به سمع فرزندان و بازماندگان آن مرحوم رساندند.
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