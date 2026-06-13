  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

حضور هیأت مجمع جهانی اهل بیت در بیت آیت‌الله العظمی فیاض در نجف / قرائت فاتحه بر مزار مرجع فقید

۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۰
کد مطلب: 1826777
حضور هیأت مجمع جهانی اهل بیت در بیت آیت‌الله العظمی فیاض در نجف / قرائت فاتحه بر مزار مرجع فقید

هیأتی از مدیران مجمع جهانی اهل بیت(ع) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمدعلی معینیان، معاون امور بین‌الملل مجمع، با حضور در بیت مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان جهان در شهر نجف اشرف، پیام تسلیت دبیرکل مجمع را به فرزند آن مرحوم تسلیم کردند و با حضور بر مزار ایشان، به مقام والای وی ادای احترام نمودند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان جهان، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) طی پیامی این ضایعه اندوه‌بار را به بازماندگان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفت.

پیام تسلیت توسط هیأتی از مدیران مجمع به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمدعلی معینیان، معاون بین‌الملل مجمع، همراه با حسن خاکرند، مشاور دبیرکل در حوزه کشورهای عربی، و حجت‌الاسلام آل‌ایوب، نماینده و مدیر مجمع اهل بیت(ع) در عراق، به شیخ محمود فیاض، فرزند آن مرجع عالیقدر، تسلیم گردید.

این هیأت همچنین پیام تسلیت دبیرکل محترم مجمع و نیز رئیس بنیاد عاشورا را به خانواده آن مرحوم تقدیم کردند.

شیخ محمود فیاض ضمن دریافت پیام تسلیت دبیرکل، از ابراز تسلیت و همدردی تشکر کرد و فرمود: به آیت‌الله رمضانی سلام و تشکر و قدردانی ما را برسانید.

این هیأت در ادامه با حضور بر مزار آن مرحوم، به مقام والای وی با قرائت فاتحه ادای احترام نمودند.

همچنین این هیأت روز گذشته در مراسم ختم آن مرجع تقلید که در صحن حضرت امام علی(ع) برگزار گردیده بود، شرکت کردند و مراتب تسلیت دبیرکل مجمع را به طور شفاهی نیز به سمع فرزندان و بازماندگان آن مرحوم رساندند.

حضور هیأت مجمع جهانی اهل بیت در بیت آیت‌الله العظمی فیاض در نجف / قرائت فاتحه بر مزار مرجع فقیدحضور هیأت مجمع جهانی اهل بیت در بیت آیت‌الله العظمی فیاض در نجف / قرائت فاتحه بر مزار مرجع فقید

............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha