به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ راد لیدل (Rod Liddle)، ستون‌نویس جنجالی بریتانیایی که دهه‌ها به انتشار مطالب اسلام‌ستیزانه، نژادپرستانه و اظهارات غیراخلاقی در رسانه‌های اصلی انگلیس مشهور بود، در سن ۶۶ سالگی پس از تحمل یک دوره کوتاه بیماری درگذشت.

لیدل که بسیاری او را یکی از عوامل اصلی «عادی‌سازی» خصومت علیه مسلمانان در مطبوعات ملی بریتانیا می‌دانند، در دوران فعالیت خود در نشریاتی چون «ساندی تایمز»، «سان» و «اسپکتیتور»، کارنامه‌ای سیاه از حملات سیستماتیک علیه ارزش‌های اسلامی، مهاجران و اقلیت‌های قومی از خود بر جای گذاشت.

کارنامه سیاه اسلام‌ستیزی

راد لیدل همواره با استفاده از تریبون‌های رسانه‌ای خود، به هجمه علیه اسلام و جوامع مسلمان پرداخت. یکی از اقدامات او در جریان انتخابات سراسری سال ۲۰۱۹ رخ داد؛ جایی که او پیشنهاد کرد روز انتخابات باید با عید سعید فطر همزمان شود تا با کاهش مشارکت مسلمانان، رأی حزب کارگر کاهش یابد؛ پیشنهادی که با واکنش‌های تند و محکومیت گسترده در سطوح مختلف سیاسی روبرو شد.

در نمونه‌ای دیگر از این مواضع شنیع، لیدل در سال ۲۰۱۸ در مقاله‌ای پیشنهاد داد که بمب‌گذاران انتحاری اسلام‌گرا باید خود را در منطقه «تاور هملتز» (منطقه‌ای با جمعیت بالای مسلمانان در شرق لندن) منفجر کنند، نه در مناطقی که «بقیه مردم زندگی می‌کنند». این سخنان با واکنش خشمگینانه شهردار این منطقه مواجه شد که آن را «نژادپرستانه» و «مسموم» خواند. او همواره سعی داشت اتهام اسلام‌ستیزی را از خود رد کند اما منتقدان تأکید داشتند که نوشته‌های او به‌طور مستقیم به تشدید فضای خصمانه علیه بزرگترین اقلیت مذهبی بریتانیا کمک کرده است.

علاوه بر اسلام‌ستیزی، لیدل به دلیل مطالب نژادپرستانه علیه جامعه سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌های قومی به دفعات مورد سرزنش قرار گرفت. در سال ۲۰۱۹، در مصاحبه‌ای جنجالی در برنامه «نیوزنایت» بی‌بی‌سی، امیلی مایتلیس، مجری برنامه، او را به «نژادپرستی ضمنی و مداوم» در هفته‌های متوالی متهم کرد.

اظهارات غیراخلاقی در خصوص سوءاستفاده از کودکان

یکی دیگر از ابعاد تاریک کارنامه لیدل، ورود به مباحث حساس و غیراخلاقی مربوط به کودکان بود. او در مقالاتی جنجالی، جرم‌انگاری تماشای پورنوگرافی کودکان را زیر سؤال برد و مدعی شد که این امر تأثیری در محافظت از کودکان ندارد. همچنین، او در اظهاراتی که به شدت از سوی فعالان حقوق کودک محکوم شد، ابراز نگرانی عمومی نسبت به کودک‌آزاری را بیش از حد خواند و آن را عامل دشواری تعامل بزرگسالان با کودکان دانست. وی حتی در اظهارنظری نامناسب اعتراف کرده بود که نمی‌تواند معلم باشد، زیرا نسبت به دختران نوجوان تمایلات جنسی پیدا می‌کند.

میراثی از نفرت

راد لیدل که فعالیت رسانه‌ای خود را از بی‌بی‌سی آغاز کرد و پس از حواشی ناشی از مواضع افراطی‌اش به مطبوعات چاپی روی آورد، تا پایان عمر بر مواضع تحریک‌آمیز خود باقی ماند. اگرچه همکاران او در رسانه‌های جریان اصلی بریتانیا، از او به عنوان فردی «تیزبین» یاد کردند، اما برای جامعه مسلمانان بریتانیا، میراث او چیزی جز سال‌ها عادی‌سازی نفرت، تحریف واقعیت و ترویج اسلام‌هراسی در فضای عمومی کشور نیست!

..................

پایان پیام