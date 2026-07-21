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گزارشی از فعالیت‌های تازۀ سازمان خیریه »حسین کیست؟« در پهنه چهار قاره جهان + تصاویر

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
کد مطلب: 1843070
گزارشی از فعالیت‌های تازۀ سازمان خیریه »حسین کیست؟« در پهنه چهار قاره جهان + تصاویر

در روزهای اخیر، سازمان جهانی «حسین کیست؟» از نصب پیام‌های حسینی بر خودروهای شهری در هند تا بازگرداندن نورچشم به بیماران نیازمند در تانزانیا، از پذیرایی هزاران گردشگر در کشمیر تا توزیع غذا و اقلام بهداشتی در پاریس، ژنو و دالاس، تصویری از امتداد فرهنگ خدمت حسینی در چهار گوشه زمین ترسیم کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی «حسین کیست؟» (Who is Hussain) در ادامه فعالیت‌های خیریه خود در روزهای اخیر با هدف ترویج ارزش‌های انسانی نهضت عاشورا، و شناسایی سیدالشهدا(ع) به مردم سراسر دنیا پویش فرهنگی «خودروی امید» (Vehicle of Hope) را برای چهارمین سال متوالی در شهر بنگلور واقع در جنوب کشور هند اجرا کرد.

هند

در این طرح، جوانان داوطلب با نصب برچسب‌هایی از کلمات قصار و پیام‌های اخلاقی حضرت سیدالشهدا (ع) بر روی بدنه و شیشه‌های تاکسی‌های سه‌چرخه (اتوریکشا) در سطح شهر، گامی در جهت معرفی معارف حسینی به شهروندان غیرمسلمان هندی برداشتند.

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فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

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سوئیس

همزمان در قاره اروپا، تیم مشترک سوئیس و فرانسه این سازمان طی یک پویش پنج روزه، سه ایستگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی را در کانتون‌های نوشاتل و ژنو در کشور سوئیس دایر کرد که در جریان آن، اقلام بهداشتی اهدایی شهروندان جمع‌آوری شد تا در قالب بسته‌های حمایتی آماده‌سازی شده و در برنامه‌های میدانی پیش‌رو میان افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌های منطقه توزیع گردد.

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فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

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تانزانیا

در حوزه اقدامات درمانی و در قاره آفریقا، شعبه این سازمان در شهر امبیا واقع در جنوب غربی کشور تانزانیا، یک اردوگاه تخصصی جراحی چشم برپا کرد و کادر درمان داوطلب موفق شدند با انجام ۳۸ عمل جراحی رایگان، عارضه آب‌مروارید ۳۳ بیمار نیازمند و محروم را درمان کرده و بینایی و استقلال حرکتی را به آنان بازگردانند.

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فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

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آمریکا

در بخش دیگری از این فعالیت‌ها در کشور آمریکا، داوطلبان شعبه دالاس در ایالت تگزاس علاوه بر عیادت و ارائه خدمات حمایتی به یکی از سالمندان پناهگاه پیشین «حضرت حسین بن علی (ع)»، با مشارکت خانوادگی ۳۰ داوطلب از سنین مختلف، اقدام به بسته‌بندی وعده‌های غذایی خشک برای ارسال به جوامع محروم جهان در همکاری با مؤسسه خیریه «کودکان گرسنه مرا تغذیه کنید» نمودند.

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فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

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کشمیر 

همچنین داوطلبان شعبه کشمیر با استقرار در باغ تاریخی «نشاط باغ» در شهر سرینگر (از باغ‌های معروف دوره گورکانی)، از حدود ۵ هزار گردشگر داخلی و بین‌المللی با توزیع آب و آبمیوه پذیرایی کرده و به معرفی شخصیت امام حسین (ع) پرداختند که طی آن حدود ۵۰۰ گردشگر برای نخستین‌بار با نام مبارک امام سوم شیعیان آشنا شدند.

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فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

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فرانسه

همزمان در پایتخت فرانسه نیز تیم پاریس با اعزام ۲۰ داوطلب، بسته‌های غذایی شامل ساندویچ، میوه و نوشیدنی گرم را میان بیش از ۱۲۰ نیازمند و کارتن‌خواب توزیع کرد.

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فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

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