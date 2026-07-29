به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد تماس تلفنی پادشاه بحرین با رئیس رژیم صهیونیستی در شرایطی انجام شده که منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایان دادن به روابط با این رژیم است و این اقدام را خروج از اجماع ملی و مردمی توصیف کرد.
این جمعیت در بیانیهای تأکید کرد» حکومت بحرین همچنان بر رژیمی تکیه دارد که از مشروعیت و احترام بینالمللی برخوردار نیست و تصور اینکه این رژیم بتواند پوشش سیاسی یا امنیتی برای بحرین فراهم کند، ناشی از برآوردی نادرست از واقعیتهای منطقهای و بینالمللی است.
الوفاق با اشاره به گذشت پنج سال از امضای توافقنامههای ابراهیم تصریح کرد این توافقها تنها بهعنوان پوشش دیپلماتیک برای استمرار جنایتهای جنگی و نسلکشی علیه ملت فلسطین مورد استفاده قرار گرفته و هیچ نقشی در پایان دادن به رنج فلسطینیان نداشته است؛ آن هم در حالی که تجاوزها در نوار غزه، کرانه باختری و زندانهای رژیم صهیونیستی همچنان رو به افزایش است.
در ادامه این بیانیه آمده است که جنگهای پیدرپی رژیم صهیونیستی در منطقه نشان میدهد این رژیم تهدیدی راهبردی برای امنیت ملی کشورهای منطقه به شمار میرود و همپیمانی با آن، در تضاد آشکار با مواضع ملت بحرین و اجماع کشورهای عربی و اسلامی است.
الوفاق هشدار داد: ادامه این رویکرد، تنها به افزایش تهدیدها و فرسایش توان کشور منجر خواهد شد.
جمعیت الوفاق در پایان از حکومت بحرین خواست به تلاشهای منطقهای برای توقف تنشها بپیوندد، از دستورکارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی فاصله بگیرد و حاکمیت ملی را بر تصمیمگیریهای کشور حاکم سازد.
این جمعیت همچنین تأکید کرد تماس با رئیس رژیم صهیونیستی فاقد مشروعیت ملی بوده و بیانگر فاصله گرفتن حکومت از خواست و موضع مردم بحرین است.
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