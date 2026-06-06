به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان هیأت و تشکل های دینی اعلام کرد: پس از اولویت‌سنجی محورهای‌محتوایی و نظرسنجی و هم‌اندیشی جامعه ‌فعالان ‌هیأت، شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» و با هشتگ #نحن_المنتقمون به‌عنوان شعارمشترک جامعه محبان‌اهل‌بیت(ع) و هیآت در ایام محرم ۱۴۰۵ انتخاب شد.

لذا از تمام هیأت‌ها و مجموعه‌ها، خواسته می‌شود تا ضمن حفظ شعار و نشان و استقلال‌ خود، با نمایش جلوه‌ای از وحدت و هم‌دلی جامعه هیأت‌های حسینی، در این حرکت جمعی هم مشارکت نمایند و این شعار را در حاشیه تولیدات، تبلیغات و فضاسازی هیأت درج کرده، و در محتوای هیأت مدنظر قرار دهند.

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