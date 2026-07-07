گزارش زنده از آیین استقبال از پیکر رهبر شهید در نجف اشرف + ویدیو و تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان، امشب (سهشنبه، ۱۶ تیرماه) پس از مراسم تشییع گسترده و باشکوه در تهران و قم، وارد نجف اشرف شد.
مراسم رسمی استقبال و تشییع، امشب در فرودگاه بینالمللی نجف اشرف و با حضور مقامات بلندپایه عراق و هیاتهایی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام مقامات عراقی، پیکر امام شهید ساعت ۶ صبح چهارشنبه از کوفه تا نجف و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) در شهر کربلای معلا و در حرم حضرت سید الشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.
با گزارش لحظه بهلحظه آیین آیین استقبال از پیکر رهبر شهید در نجف اشرف همراه باشید:
۲۳:۲۰ | انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به سوی حرم امیرالمومنین(ع)
۲۳:۱۵ | پیکر رهبر شهید انقلاب بر دستان مردم حاضر در فرودگاه نجف اشرف بدرقه شد
۲۳:۱۰ | نوحهخوانی قطعه معروف «بامان الله» در جوار پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در فرودگاه نجف اشرف
۲۳:۰۲ | شعرخوانی عراقی در جوار پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در فرودگاه نجف اشرف
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